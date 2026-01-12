Los Lakers reciben una importante actualización sobre el regreso de un titular clave lesionado

El Lakers de Los Ángeles recibió un bienvenido impulso el domingo cuando Rui Hachimura fue eliminado de la informe de lesiones antes del enfrentamiento del lunes por la noche con el Reyes de Sacramentoun fuerte indicio de que su regreso de una distensión en la pantorrilla derecha es inminente.

Hachimura se ha perdido seis partidos consecutivos desde que sufrió la lesión a finales del mes pasado, pero su ausencia ahora parece estar llegando a su fin.

El delantero participó plenamente en los entrenamientos durante el fin de semana y luego adoptó un tono optimista, sin llegar a confirmar formalmente su disponibilidad.

«Estoy bien. Creo que han pasado casi dos semanas, así que mi pantorrilla está curada», Hachimura. dicho. «Hemos estado practicando, ellos estuvieron fuera por un tiempo, así que estuve practicando aquí con la G League y tratando de estar saludable y mejorar y me siento bien por eso mañana».

Si bien la autorización final siguió dependiendo de las conversaciones con el personal médico, la combinación de la participación completa en la práctica y su eliminación del informe de lesiones sugiere que los Lakers confían en su progreso y esperan que se ponga el traje en Sacramento.

Los Lakers se preparan para facilitar el regreso de Hachimura a la rotación

entrenador en jefe J.J. Redick confirmó que Hachimura pudo completar todos los aspectos de la práctica e incluso se quedó después para realizar tiros adicionales, otra señal alentadora mientras trabaja para estar completamente preparado para el juego.

«Pudo hacer todo en la práctica», Redick dicho.

A pesar de ese progreso, los Lakers planean adoptar un enfoque conservador con el regreso de Hachimura. Redick señaló que el delantero tendrá una restricción de minutos y se espera que inicialmente salga del banco, reflejando cómo lo manejó el equipo. Austin Reaves a principios de esta temporada tras su propia ausencia por lesión.

«Tendrá una restricción de minutos cuando regrese», Redick agregado. «Probablemente saldrá de la banca, similar a lo que hicimos con [Austin Reaves]cuando tenía restricción de minutos”.

Esa precaución refleja tanto la naturaleza de las lesiones en la pantorrilla como la propia historia de Hachimura. El delantero reconoció que ha tenido problemas en las pantorrillas en el pasado y comprende la importancia de gestionar la recuperación con cuidado.

«Lo tengo desde hace dos años, es un lado diferente pero la pantorrilla es muy importante», dijo. dicho. «Hay que estar muy concentrado en la fatiga y todo tipo de cosas de recuperación».

«Pero sucede y creo que con esto tengo que tener mucho cuidado y con los entrenamientos, la rehabilitación y todo lo que tengo que tomarlo lo más en serio».

El regreso de Hachimura llega en un momento clave para los Lakers

Antes de la lesión, Hachimura había sido una de las piezas más confiables de la rotación de los Lakers, promediando 12,7 puntos y 3,8 rebotes mientras disparaba al 52,1% desde el campo y un 44,5% desde el rango de tres puntos, el máximo de su carrera, en 4,1 intentos por partido.

Su ausencia ha obligado a Los Ángeles a realizar combinaciones improvisadas en su alineación y ha añadido presión a una banca ya de por sí escasa. Los Lakers actualmente ocupar el último lugar en la NBA en el banquillo anotando 24,9 puntos por partido, muy por detrás del resto de la liga.

Recuperar a Hachimura, incluso en un rol limitado, debería ayudar a estabilizar la rotación y restaurar la flexibilidad de la alineación mientras los Lakers continúan compitiendo por una posición en la Conferencia Oeste. Actualmente ocupan el quinto lugar con 23-13, 2,5 juegos detrás del Espuelas de San Antonio en segundo lugar.

La capacidad del jugador de 27 años para defender múltiples posiciones y anotar tiros abiertos ha sido difícil de reemplazar durante su tiempo fuera de juego. En su ausencia, Jake La Ravia se ha beneficiado más, entrando en la alineación titular y registrando más minutos.

Si bien ha habido llamados para que LaRavia conserve un papel más importante, el regreso de Hachimura se ve menos como un debate sobre la alineación y más como un impulso necesario a la profundidad general.

Si bien se espera que su regreso sea gradual, todas las señales apuntan a que Hachimura estará disponible contra Sacramento. Para los Lakers, representa un refuerzo oportuno para un equipo que ha estado manejando cuidadosamente las lesiones y podría necesitar mayor profundidad a medida que el calendario se ajusta.