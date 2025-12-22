Los Lakers reciben una complicada actualización sobre lesiones antes del enfrentamiento con los Suns

El Lakers de Los Ángeles entrará en su próximo enfrentamiento contra el soles fénix con la disponibilidad una vez más en el centro de la conversación.

Los Lakers han pasado el último tramo navegando en rotaciones cortas, más recientemente lidiando con múltiples ausencias contra los Clippers de Los Ángeles. Y después de la derrota por 103-88, los refuerzos podrían estar en camino.

Dónde se encuentran los Lakers al ingresar al juego de los Suns

Austin Reaves y Daniel Ayton son ambos avanzando en sus recuperaciones y podrían estar a punto de regresar, según el entrenador en jefe J.J. Redick.

Ayton se ha perdido los últimos dos partidos por dolor en el codo izquierdo, mientras que Reaves ha estado fuera de juego durante más de una semana por una distensión en la pantorrilla izquierda. Los Lakers han adoptado un enfoque cauteloso con Reaves en particular, priorizando la recuperación antes que empujarlo hacia atrás demasiado rápido.

Si Reaves puede regresar contra Phoenix, pasarían cerca de dos semanas entre apariciones.

Rui Hachimura permanece más lejos. Se perdió el partido de los Clippers por dolor en la ingle derecha y se espera que se pierda al menos un partido más. Redick indicó que la lesión no se considera a largo plazo, pero su disponibilidad para el juego de los Suns parece poco probable.

🚨 JJ Redick dice que Austin Reaves regresará pronto

El estatus de Luka sigue sin estar claro

El panorama de las lesiones se complicó cuando Luka Doncic Fue descartado tras jugar sólo dos cuartos contra los Clippers.

Aún no ha surgido claridad adicional sobre el estado de Doncic, lo que hace que su disponibilidad sea otra historia clave a monitorear. Con múltiples creadores y piezas de la rotación marginados al mismo tiempo, el margen de los Lakers se ha reducido rápidamente.

ÚLTIMA HORA: Luka Doncic no volverá esta noche. Desarrolló una contusión en la parte inferior de la pierna. 💔 (Vía @Lakers)

Cómo Los Ángeles puede adaptarse si es necesario

Si Reaves y Ayton no pueden ir, los Lakers nuevamente se verán obligados a tener una rotación más delgada.

Los juegos recientes han demostrado lo rápido que esto se convierte en un problema. El manejo del balón se ve afectado. La presencia interior desciende. El espaciado se aprieta.

Incluso unos refuerzos limitados serían importantes. Cambiarían la forma en que los Lakers abordan la noche, especialmente contra un equipo de los Suns que aplica presión en ambos extremos.

Los Lakers han predicado paciencia durante este tramo. El calendario, sin embargo, deja poco espacio para esperar, ya que poco después se avecina un partido festivo.

Redick agregó que Deandre Ayton (codo izquierdo) y Austin Reaves (pantorrilla izquierda) están progresando y no descartó que ninguno de los dos juegue en PHX el martes. https://t.co/GeFicCsrlL – Dave McMenamin (@mcten) 21 de diciembre de 2025

Palabra final para los Lakers

El informe de lesiones de los Lakers sigue siendo fluido, pero finalmente apunta hacia refuerzos potenciales en lugar de un agotamiento continuo.

Reaves y Ayton van en la dirección correcta, mientras que Hachimura y Dončić siguen siendo situaciones a seguir de cerca antes del inicio. La cantidad de ayuda que llegue contra Phoenix determinará no sólo ese juego, sino también la forma en que Los Ángeles afronte los días venideros.