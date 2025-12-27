Los Lakers reciben malas noticias sobre la lesión de Austin Reaves

El Lakers de Los Ángeles experimentó miedo cuando Austin Reaves abandonó el partido de la noche de Navidad contra el Cohetes de Houston con una aparente distensión en la pantorrilla. Reaves se ha perdido seis partidos esta temporada debido a una lesión, pero este se sintió peor ya que se vio obligado a perderse la mayor parte de la segunda mitad.

Dan Woike de The Athletic informa que a Reaves le diagnosticaron una distensión del gastrocnemio izquierdo de grado 2 y será reevaluado en cuatro semanas. La mala noticia es un duro golpe para los Lakers durante una racha de tres derrotas consecutivas con un impulso negativo. Reaves se perderá al menos un mes antes de tener una oportunidad realista de regresar a la cancha.

Incluso el cronograma de cuatro semanas no está confirmado para su regreso, ya que indicó que será reevaluado para ver si el tiempo de recuperación fue suficiente para regresar al país. NBA corte. Los Lakers ya son un equipo defectuoso debido a su escasa profundidad en una Conferencia Oeste con muchos equipos esperando competir. Los fanáticos de los Lakers esperaban mejores noticias, pero el equipo ahora debe ganar sin Reaves.

¿Quién dará un paso al frente sin Reaves?

Reaves es una gran razón por la que los Lakers tienen un récord entre los seis primeros por encima del play-in. Promedios increíbles de 26,6 puntos, 5,2 rebotes y 6,3 asistencias convirtieron a Reaves en candidato a Jugador de Mayor Progreso del Año. El hecho de que los Lakers tuvieran unos “tres grandes” fuertes les dio a los fanáticos cierta esperanza de poder desafiar a los mejores equipos del Oeste por encima de ellos.

Ambos Luka Doncic y Lebron James Debe dar un paso adelante aún más en ausencia de Reaves para que el equipo tenga alguna posibilidad de éxito. Doncic actualmente promedia 33,7 puntos por partido, el máximo de la liga, pero ese número debe aumentar para compensar la pérdida de Reaves en la alineación titular.

James ha realizado algunos juegos fuertes desde que regresó de una lesión, pero ha sido un foco secundario de la ofensiva. Los Lakers ahora necesitan que LeBron juegue a un nivel All-Star para evitar que la temporada se desmorone. Cada jugador de rol también tendrá la tarea de hacer más para ayudar a los Lakers a mantenerse al día con los demás contendientes del Oeste.

¿Podrán los Lakers sobrevivir a la derrota de Reaves?

Los Lakers necesitan más ayuda de más jugadores de la rotación y deben buscar en el bloque comercial mejoras de talento. En el mejor de los casos, Reaves regresaría a fines de enero, solo unas semanas antes de la fecha límite de cambios de la NBA para hacer aún más complicado mejorar la plantilla antes de su regreso.

Un aspecto positivo es que los Lakers tienen una ventaja de tres juegos sobre los dos soles fénix y guerreros del estado dorado como los dos equipos actuales del play-in. El mayor objetivo de los Lakers es permanecer entre los seis primeros y garantizar un lugar en los playoffs en lugar de complicar las cosas con los riesgosos partidos de entrada.

Sin embargo, los sueños anteriores de mantener uno de los cuatro primeros puestos en la primera ronda en casa pueden ser más difíciles. Tanto el Cohetes de Houston y lobos de minnesota están a medio juego de los Lakers para darles mayores posibilidades de ascender. Luka y LeBron deben jugar su mejor baloncesto posible en ausencia de Reaves para que los Lakers eviten caer en la clasificación.