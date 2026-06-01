Los Lakers reciben malas noticias sobre el objetivo del Juego de Estrellas de 190 millones de dólares

Se perfila como una temporada baja muy ocupada para el Lakers de Los Ángelescon la agencia libre y la especulación comercial ya comenzando a intensificarse.

Mientras que el futuro de varios jugadores en contratos vencidosincluido Lebron James, Austin Reavesy Rui Hachimurasiguen siendo inciertos, también se espera que los Lakers explorar oportunidades para inyectar nuevos talentos en la plantilla.

El reportero de los Lakers, Jovan Buha. sugirió recientemente que Los Ángeles debería priorizar la incorporación de nuevos talentos en dos posiciones clave: centro y ala.

Los Lakers podrían verse excluidos de la búsqueda del centro All-Star

Centro inicial Daniel Ayton tiene 8,1 millones de dólares opción de jugador para la temporada 2026-27 y podría optar por declinarlo en busca de un contrato mayor en el mercado abierto.

Mientras tanto, Jason Hayes está listo para entrar en la agencia libre sin restricciones, aunque Dave McMenamin de ESPN Anteriormente se informó que los Lakers tienen interés en traerlo de regreso.

Con una importante flexibilidad en el tope salarial proyectada para esta temporada baja, ha habido una creciente especulación de que Los Ángeles podría probar el restringido mercado de agentes libres en busca de una respuesta a largo plazo en el centro.

jazz de utah gran hombre Walter Kessler y Pistones de Detroit centro Jalen Duren encabezan ese grupo, aunque este último puede resultar demasiado costoso para que los Lakers lo persigan de manera realista.

De acuerdo a Grant Hughes de Bleacher ReportLa reciente selección de Duren en el All-NBA lo ha hecho elegible para un contrato de cinco años por un valor de hasta 287,1 millones de dólares con Detroit.

Sin embargo, Hughes no espera que el pívot de los Pistons consiga un acuerdo que se acerque a esa cifra.

«De hecho, esta es una apuesta a que Duren tampoco se acercará a lo que podría haber obtenido de Detroit sin el impulso All-NBA, cinco años y $239 millones», escribió Hughes.

«Lo máximo que otro equipo puede ofrecerle a Duren es cuatro años y $177,4 millones, y es posible que los Lakers pateen los neumáticos a ese ritmo. Lo más probable es que Duren, a raíz de un desempeño enormemente decepcionante en la postemporada, ni siquiera presente ofertas en ese rango».

Los Ángeles podría centrar la atención en opciones de centros más asequibles

Hughes añadió que espera que Duren consiga un acuerdo cercano a los 190 millones de dólares en cinco años, aunque también podría ser una posibilidad un contrato más corto de tres años con un salario anual más alto.

Tal escenario le permitiría a Duren volver a ingresar a la agencia libre en 2029 mientras maximiza sus ganancias en el corto plazo.

Independientemente de la cifra final, parece cada vez más probable que los Lakers se vean excluidos de cualquier búsqueda seria del pívot de los Pistons.

Si bien conseguir a Duren o Kessler puede resultar difícil en última instancia, Buha cree que todavía quedan varios más. opciones asequibles capaz de fortalecer la zona de ataque de los Lakers.

“Al menos agregue un centro más, o tal vez [Deandre Ayton] opta por no participar y luego lo reemplaza con un Roberto Williams o michel robinsonalgo así”, dijo.

“Si pudieras sumar esas dos posiciones y empezar el año que viene con un nuevo central y un nuevo ala, además de Luka [Doncic]austin [Reaves]y lebron [James]y también tiene a marcus [Smart] y rui [Hachimura] Como sexto y séptimo hombres, realmente me gustan los siete primeros”.

Kevin Pelton de ESPN Anteriormente identificó a Williams y Robinson como “posibilidades realistas” para los Lakers en la agencia libre sin restricciones.

Williams tiene frecuentemente emergió como un objetivo potencial de los Lakers debido a su protección del aro, versatilidad defensiva y atletismo alrededor de la canasta, aunque las preocupaciones sobre la durabilidad continúan nublando su perspectiva a largo plazo.

Robinson podría surgir como otra opción interesante gracias a sus rebotes, su físico y su impacto defensivo en la pintura. Sin embargo, al igual que Williams, el historial de lesiones de Robinson probablemente será un factor que los equipos sopesen cuidadosamente antes de hacer un compromiso significativo.