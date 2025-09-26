Los Lakers provocan el comercio de Blockbluster en los primeros 25 juegos

El Los Angeles Lakers están abiertos a la idea de remodelar su lista dentro de los primeros 20-25 juegos de la temporada 2025-26, lo que incluye hacer un intercambio de gran éxito o dos, si las cosas no salen según lo planeado.

Rob Pelinka, presidente de operaciones de baloncesto del equipo, dejó en claro durante su conferencia de prensa el 25 de septiembre que los Lakers no tienen miedo de balancear las cercas.

«El objetivo sigue siendo el mismo: poner a los jugadores de los Lakers en la cancha que pueden intentar ganar a este equipo un campeonato», Pelinka dijo a los periodistas. «Y eso es a lo que estamos comprometidos. Sentimos que tenemos la opcionalidad de que si no estamos viendo eso en los primeros 20 a 25 juegos, entonces podemos buscar movimientos para cumplir con ese objetivo».

LA LEKER ABIERTAS A USAR CAPITAL DE DRACH

Los Lakers tienen solo una selección de primera ronda negociable (2031 o 2032) y una selección de segunda ronda (2032) para hacer movimientos significativos. Pelinka confirmó que el equipo no dudará en usar el borrador de los activos si un intercambio de gran éxito está a la vista.

«Si se nos llega una transacción que lleva a sostener la excelencia de los Lakers y nos pone en condiciones de aumentar nuestras probabilidades de ganar un campeonato, pondríamos el futuro capital de draft para hacer ese movimiento», enfatizó Pelinka.

Pelinka reiteró que los Lakers no dejarán piedra sin mover para rodear a Luka Doncic y LeBron James con las piezas necesarias para traer a casa el banner No. 18.

«Estamos entusiasmados con este grupo de jugadores. Sentimos que apuntalamos algunas necesidades claras de la lista», dijo. «Cuando tienes a LeBron James en tu equipo y Luka Doncic en tu equipo, cada año es precioso. Queríamos hacer todo lo posible para maximizar nuestras oportunidades para ganar otro campeonato».

¿Podría Austin Reaves ser un chip comercial?

Una de las historias más grandes de los Lakers para monitorear esta temporada es el futuro de Austin Reaves, quien, según los informes, rechazará su opción de jugador con un valor de $ 14.9 millones para probar la agencia libre el próximo verano. Según los informes, Reaves rechazó una extensión de cuatro años y $ 89 millones Desde los Lakers esta temporada baja mientras ve un trato en el rango de $ 30 millones por temporada.

Los Lakers, que podrían crear hasta $ 60 millones en el espacio de capitalización la próxima temporada, pueden esperar hasta el final de la temporada 2025-26 para evaluar si Reaves es digno de un acuerdo de $ 30- $ 35 millones.

El ringer Zach Lowe También ha sugerido que los Lakers podrían verse obligados a utilizar el acuerdo que expira a Reaves como un chip comercial para mejorar la lista a mitad de temporada.

«¿Qué pasa si las cosas salen muy mal esta temporada? ¿Austin reave con los Lakers? preguntó Lowe en el podcast Bill Simmons. Las conversaciones de extensión, ya sabes, realmente no podían comenzar porque no podías ofrecerme lo suficiente. Pero no estoy seguro, ‘¿Realmente me valoras lo suficiente en un mundo de Luka? LeBron todavía está aquí. ¿Se está retirando? Si se está retirando, ¿es eso bueno para mi futuro en Los Ángeles? Solo digo Como, hay un mundo en el que va «.

Los Lakers comienzan su campaña 2025-26 contra los Warriors el 21 de octubre.