Los Lakers predijeron comenzar a los recién llegados sobre Rai Hachimura

Un explorador anónimo de la NBA tiene algunos pensamientos interesantes sobre quién el Los Angeles Lakers debe incluir en su alineación inicial la próxima temporada. A medida que la superestrella de la NBA LeBron James ingresa a su temporada de 41 años, el tiempo se está agotando para esta versión de los Lakers. Junto a James, Luka Donĉić, la pieza central de tal vez el mayor comercio en la historia de la NBA, debería protagonizar. Austin Reaves, Rui Hachimuray el firmante del agente libre de 2025, DeAndre Ayton, se espera que complete la alineación inicial.

Pero Según los Lakers DailyAl menos un explorador de la NBA cree que la adquisición de temporada baja Marcus Smart Debería ser el quinto titular para los Lakers, en lugar de Hachimura. «[Lakers head coach] JJ [Redick] Debería comenzar a Marcus [Smart] sobre Rui [Hachimura]», Dijo el explorador de la NBA.» Necesitan un defensor de punto de ataque en la alineación inicial y no tendrán uno si comienzan a Luka, Austin, Rui, LeBron y Ayton. Comenzaría a Marcus sobre Rui «.

El explorador continuó: «Rui se deleitaría absolutamente en la ofensiva jugando contra jugadores de banca, y Marcus puede proteger a los muchachos como [Anthony Edwards], [Gilgeous-Alexander], [Stephen Curry] Entonces Luka, Austin y LeBron no tienen que concentrarse y pueden concentrarse en la ofensiva «.

Marcus Smart es uno de los mejores defensores de la NBA

Han pasado algunos años, pero no olvidemos que Smart fue, en un momento, el mejor defensor perimetral en la asociación, sin excrementar. Ganó el Jugador Defensivo del Año de la NBA en 2022, anclando una sofocante defensa de los Boston Celtics. Si los Lakers necesitan un defensor principal en el ala, tienen uno en inteligencia.

Smart jugó para los Grizzlies y Wizards la temporada pasada después de ser cambiado en la fecha límite. Su mandato en Memphis no fue bien, ya que los Grizzlies inicialmente intercambiaron una selección de primera ronda para adquirirlo en 2023, con la esperanza de que fuera su pieza perdida entre Ja Morant, Desmond Bane y Jaren Jackson Jr. No funcionó para Smart en Memphis, y pasó gran parte de su tiempo en Memphis Missing Games por inundación. El equipo tuvo que gastar otra selección de primera ronda para descargar su contrato en la fecha límite.

Aún así, Donĉić, Reaves y Hachimura no son conocidos por su defensa. Es demasiado esperar que Smart recupere su forma de jugador defensivo del año, pero si puede mantenerse saludable en Los Ángeles, sigue siendo un defensor capaz en el peor, y podría ser mucho mejor que eso.

Se monta a presión en los Lakers para ganar ahora

Los rumores continúan arremolinando de que esto podría ser la temporada pasada de James antes de retirarse: rumores, debe tenerse en cuenta que ha hecho poco para anular. Si es así, a los Lakers harían bien en hacer una carrera seria del título, mientras que aún tienen el mejor jugador en la historia del deporte que aún está en la lista. Su futuro está bien en mano con Donĉić, pero él y James juntos podrían ser algo especial.

La Conferencia Oeste de la NBA está absolutamente cargada este año, con los Thunder, Timberwolves, Nuggets, Rockets, Grizzlies, Warriors, Clippers, Mavericks y Spurs, todos ingresan al año con altas expectativas. Si los Lakers quieren competir en ese grupo, necesitarán jugar defensa. Y Smart podría ser su mejor defensor.