Los Lakers podrían verse obligados a tomar una decisión de $ 100 millones, dice Insider

El Los Angeles Lakers tener varias preguntas de la lista que se avecinan y uno de los centros más grandes en Austin Reaves.

Después de una temporada en la que alcanzó máximos de carrera en todos los ámbitos, Reaves se ha posicionado como uno de los anotadores complementarios más valiosos de la NBA. Su versatilidad ofensiva hizo peligroso a los Lakers la temporada pasada, incluso si lo emparejaba junto a Luka Doncic Defensivamente planteó preocupaciones.

Ahora, con la agencia libre sin restricciones en el horizonte, una fuente cree que Reaves está a punto de cobrar en grande.

Austin Reaves podría superar los $ 100 millones

Reaves fue clasificó el 60º mejor jugador de la NBA por ESPN Dirigiéndose a la temporada 2025–26. Esa clasificación vino con un Agradable proyección del reportero Dave McMenamin:

«Reaves y sus representantes rechazaron una oferta de extensión de contrato de cuatro años y casi $ 90 millones de los Lakers en junio, preparándose para probar la agencia libre sin restricciones el próximo verano y firmar un nuevo acuerdo que vale más de $ 100 millones».

Es una gran apuesta para el guardia de 27 años, pero que parece que es probable que valga la pena dado su perfil ascendente.

Los Lakers todavía esperan mantener a Reaves

Los Lakers continúan creyendo en Reaves. Gobernador Jeanie Buss Dejó claramente su postura a principios de este año, llamándolo una pieza vital de la franquicia.

«Él sigue demostrándose una y otra vez. Tenemos suerte de tenerlo». Los autobuses le dijeron a ESPN en abril.

Aún así, Los Ángeles enfrenta una batalla cuesta arriba. Si el equipo opta por comenzar Marcus Smart para un equilibrio defensivo junto con Doncic y LeBron JamesReaves puede encontrarse relegado al banco. Ese escenario podría empujarlo a explorar un papel más importante, y un cheque de pago más grande, en otro lugar.

Lo que obtienen los Lakers de Reaves

La temporada pasada, Reaves promedió 20.2 puntos, 4.5 rebotes y 5.8 asistencias mientras disparando 46% desde el campo y 37.7% de tres. Su arsenal ofensivo lo convierte en un tercer anotador ideal en una lista contensiva, y varios equipos probablemente se alinearían con un interés máximo de nivel máximo.

Para los Lakers, la decisión es clara. Si valoran reeves como una piedra angular, deberán comprometerse con él tanto financieramente como en la rotación. De lo contrario, puede decidir perseguir un papel más importante y un foco más brillante fuera de Los Ángeles.

El futuro de LeBron James todavía se avecina a los Lakers

Mientras que la situación del contrato de Reaves atrae a los titulares, el panorama general en Los Ángeles continúa girando en torno a James. Ahora que ingresa a su temporada 23 de la NBA, el delantero de 40 años sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga, pero las preguntas sobre cuánto más tiempo continuará son inevitables.

James promedió 24.4 puntos, 7.8 rebotes y 8.2 asistencias la temporada pasada, disparando más del 51% desde el campo y casi el 38% desde las profundidades. La producción no se ha ralentizado, pero incluso su agente Rico Pablo ha insinuado que los fanáticos deberían «Apreciar el presente«Cuando se trata de la carrera de LeBron.

Los Lakers persiguen un título más con James mientras se preparan para la vida sin él. Ese desafío dual, mantener estrellas como Reaves mientras maneja la eventual salida de LeBron, puede definir la dirección de la franquicia en los próximos años.