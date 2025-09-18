Los Lakers podrían perder a Austin Reaves al rival de la conferencia: Insider

Según los informes, los Lakers de Los Ángeles enfrentarán una dura competencia de la San Antonio Spurs Al tratar de retener a Austin Reaves durante la agencia libre 2026.

De acuerdo a Anthony Irwin de Anthony IrwinReaves, que según los informes rechazado Una extensión de cuatro años y $ 89 millones de los Lakers este verano, será un agente libre muy codiciado en 2026, con equipos que ofrecen hasta $ 35 millones para firmarlo.

«Si/When Reaves opta de su contrato actual, será un agente libre sin restricciones con mucho interés», informó Irwin el 17 de septiembre. «Las fuentes de la liga dicen que los Spurs de San Antonio y otros equipos están vigilando de cerca la agencia libre de Reaves».

Austin Reaves para llegar a la agencia libre

Irwin señaló que Reaves es más probable que rechace su opción de jugador de $ 14.9 millones para la temporada 2026-27 y pruebe la agencia libre. En tal escenario, los Lakers podrán ofrecerle más dinero que otros pretendientes, pero podrían dudar en alcanzar su precio de venta. Los Lakers ofrecieron anteriormente Reaves menos de $ 25 millones por temporada, que la estrella en ciernes rechazó, dejando en claro sus intenciones para probar el mercado en 2026.

“Con toda probabilidad, Reaves rechazará la opción de su jugador después de esta temporada y podría ordenar un contrato en el estadio de $ 30 a $ 35 millones por año.

“Fuentes cercanas a la situación dicen que tanto él como los Lakers les gustaría continuar su relación en el futuro previsible, pero hacerlo solo tendrá sentido si él y [Luka] Doncic puede demostrar que son un emparejamiento de calibre de campeonato «.

Según los informes, los Lakers siguen dudando de ofrecer a Reaves al norte de $ 30 millones debido a sus problemas defensivos y su pareja en la pista trasera con Luka Doncic.

La defensa de Reaves es una preocupación

Esta preocupación fue transmitida por Irwin, quien cree que los Lakers prefieren jugar la temporada 2025-26 antes de evaluar el verdadero valor de Reaves y si vale la pena el alto precio de venta.

«Si Reaves mejora a la defensiva, entonces él y Doncic pueden ser los bloques de construcción que los ve como, pero no se equivoquen, tendrán que abrumar ofensivamente para compensar sus preocupaciones defensivas», escribió Irwin.

«En este frente, las fuentes cercanas a los Lakers dicen que Reaves se ha centrado en disparar y atacar la captura. Esto no quiere decir que Reaves haya ignorado el manejo de la pelota y la creación para otros por completo, solo eso, mientras juega en un equipo con Doncic y LeBron James, sabe que tendrá que estar listo para producir en ventanas más pequeñas».

Reaves y Doncic lucharon poderosamente en el ala defensiva contra los Minnesota Timberwolves, lo que resultó en que los Lakers pierdan en cinco juegos en la primera ronda de los playoffs de la NBA de 2025. Kevin Pelton de ESPN No está convencido de que los Lakers mejoren defensivamente en la próxima temporada debido a su pobre defensa del punto de ataque.

«El hoyo de la lista más grande: defensa en la pelota», dijo Pelton sobre los Lakers, previsualizando la nueva temporada.

«Tan potente como el trío perimetral de los Lakers de Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves es ofensivo, es limitado a la defensiva», agregó. «Dorian Finney-Smith, ahora en Houston, sirvió como tapón perimetral de los Lakers después de la fecha límite. Agregaron a Marcus Smart, pero en esta etapa de su carrera, Smart podría ser mejor contra los grandes oponentes que defender el punto de ataque».