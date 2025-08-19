Los Lakers pierden la actualización potencial de la pista delantera

El Los Angeles Lakers Tendrá que buscar ayuda en otro lado para la pista delantera. Un gran hombre veterano que una vez se rumoreaba como un posible objetivo de compra se ha sacado oficialmente del mercado, eliminando las posibilidades de que los Lakers refuerzan su rotación con un centro experimentado y estacador de piso.

El Bulls de Chicago‘Dos veces All-Star Nikola Vucevic Confirmó a principios de este mes que hablar de una compra fue infundada. Según él, el gerente general Marc Eversley se comunicó personalmente para reafirmar el compromiso del equipo, insistiendo en que permanecerá en Chicago en el último año de su acuerdo.

«Hace una semana, el gerente general de los Bulls me contactó después de todos los rumores sobre mí y confirmó que nada de eso era cierto». El veterano centro le dijo a Bestusa.com el 4 de agosto. «Lo sabía, pero siempre es bueno cuando tu GM te llama a decirte».

Rumores de compra

La especulación no salió de la nada.

El centro de 34 años ha sido sincero sobre su deseo de competir por los campeonatos en esta etapa de su carrera. En abril, durante su disponibilidad de medios que terminan la temporada, Vučević anotado Que Chicago tenía «algunas piezas buenas y jóvenes que se pueden construir», pero también admitió que el tiempo no está de su lado.

«Estoy en el escenario de mi carrera donde estoy tratando de ganar ahora, jugar en los playoffs y, con suerte, tener profundas carreras de playoffs», dijo Vučević en ese momento.

Con los Bulls saliendo en el torneo de juego por tercer año consecutivo, era natural conectar los puntos. Los rumores se arremolinaron de que si la oficina principal no podía encontrar un socio comercial, una compra podría estar sobre la mesa, un escenario que habría puesto a los Lakers en una posición privilegiada para saltar.

Una oportunidad perdida para LA

El interés de los Lakers habría tenido mucho sentido. A pesar de firmar Deandre Ayton A principios de este verano, quedan preocupaciones sobre la profundidad del equipo en los cinco. Como Dave McMenamin de ESPN notó recientemente«Hasta que se demuestre lo contrario, LA es suave en el medio».

Es por eso que el conjunto de habilidades del veterano parecía tan intrigante. Con un promedio de 18.5 puntos y 10.5 rebotes la temporada pasada mientras disparaba más del 40 por ciento de tres, se ajusta al prototipo moderno de un centro de estiramiento que podría prosperar en un papel secundario detrás de Ayton. Para un equipo construido LeBron James y Luka DoncicSu capacidad para recuperar, establecer pantallas y derribar tiros perimetrales habría sido un complemento ideal.

Agregar otra arruga es su conexión de agencia. Comparte el mismo agente, Bill Duffy de WME Sports, como Dončić y Ayton. Esa tubería se consideró en gran medida en el eventual aterrizaje de Ayton en Los Ángeles después de su compra con Portland. No fue descabellado pensar que un camino similar podría desarrollarse aquí.

Apagar la charla

En cambio, el hombre grande se duplicó sobre su compromiso de los toros, afirmando que espera comenzar el campamento de entrenamiento en Chicago.

«Sí, casi no tengo dudas al respecto», dijo. «Esa es la mentalidad con la que me estoy preparando. Después, ya veremos, no sé qué va a pasar».

También se apresuró a descartar los informes en el extranjero que primero avivó las llamas. «Siempre hay rumores. La mayoría de ellos son falsos. No tiene sentido. Por ejemplo, el rumor de compra fue malinterpretado en Europa … ya que no puedo controlar nada, trato de no preocuparme».

Si bien los rumores pueden estar muertos por ahora, su ambición permanece sin cambios.

«Me gustaría tratar de jugar para un equipo que tiene ambiciones para ganar el título de la NBA», dijo a Basketusa.com.

Para los Lakers, la puerta está cerrada este verano. Pero si las circunstancias cambian a mitad de temporada de Chicago, esta historia podría resurgir rápidamente, especialmente para un equipo de Los Ángeles que sabe cuán cruciales son el tamaño y los disparos cuando llegan los playoffs.