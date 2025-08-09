El Los Angeles Lakers Tendrá enfrentamientos de marquesina en la noche de apertura de la NBA y el día de Navidad.

Según los Shams Charania de ESPNLos Lakers serán el anfitrión Stephen Curry y el Guerreros de Golden State el 21 de octubre como parte de la Twinbill en el regreso de la NBA a NBC.

También será el primer juego oficial esperado en un uniforme de los Lakers para la versión más delgada de Luka Doncic.

El otro juego aparecerá Kevin DurantEl debut con el Cohetes de Houston y su regreso a Oklahoma City para enfrentar al campeón defensor Trueno.

El día de Navidad, los Lakers serán el anfitrión Dorian Finney-Smith y los Rockets como parte del horario de cinco juegos de la NBA.

Finney-Smith atornilló a los Rockets después de que se sintió irrespetado por la oferta de los Lakers y los rumores que vinieron con las negociaciones.

Según Anthony Irwin de Clutchpoints, los Lakers inicialmente buscaban firmar a Finney-Smith a un acuerdo de dos a tres años que vale un poco bajo la excepción de nivel medio.

Era más bajo de lo que esperaba el campamento de Finney-Smith.

“Además del bajo Dorian Finney-Smith, la voz por ahí es que Rob Pelinka iba a salir y hablando con equipos sobre Dorian’s [ankle] Para tratar de establecer el valor de la agencia libre de Dorian y las ofertas que podrían entrar «, Irwin dijo en su podcast «The Lakers Lounge» el 30 de junio, al comienzo de la agencia libre de la NBA. «Se dice que volvió a Dorian y su campamento».

Finney-Smith se sometió a una cirugía de tobillo izquierda, lo que le costó 20 juegos combinados con el Brooklyn Nets y los Lakers la temporada pasada. Se espera que esté listo para el campamento de entrenamiento.

Entonces, incluso si los Lakers mejoraran su oferta inicial, Finney-Smith no la estaba tomando, según Irwin.

Skinny Luka cae 19 puntos en acción limitada

Doncic luchó a través de Jet Lag para terminar con 19 puntos en 5 de 11 disparos, incluyendo 3 por 6 de la línea de 3 puntos en la derrota 103-89 de Eslovenia ante Alemania en un juego de exhibición del 8 de agosto.

La estrella de los Lakers agregó tres rebotes y cinco asistencias antes de quedarse fuera todo el último cuarto.

«Todavía me siento un poco elaborado, pero creo que pasará pronto», Discic dijoconduciendo al juego de exhibición. «Probablemente no jugaré todo el juego, pero creo que habrá suficientes minutos. Depende de cómo se sienta mi cuerpo. No he jugado 5 en 5 en mucho tiempo. Es un ritmo completamente diferente. Pero me siento bien».

Doncic mostró una nueva explosión con su cuerpo más delgado, luciendo más resbaladizo y jugando más rápido durante su período de 24 minutos.

Según la televisión pop eslovenaDoncic perdió 31 libras. Desde la temporada de los Lakers terminó a fines de abril. Doncic ha arrojado un promedio de más de 10 libras. por mes.

Luka se encuentra con problemas importantes, Isaac Bonga

Pero el juego se puso a Chippy en el segundo cuarto cuando Doncic y el ex alero de los Lakers Isaac Bonga se metieron en la cara del otro.

Doncic hizo una excepción a la celebración burlona de los alemanes después de una inmersión cristiana de Christian Anderson en la cara. Doncic empujó Magia de Orlando estrella Franz WagnerEntonces Bonga se enfrentó a Doncic.

Para el medio tiempo, Doncic ya tenía cinco faltas.