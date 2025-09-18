Los Lakers intercambian tierras 2025 Finales de la NBA Héroe

Ventajero del séptimo año Rui Hachimura enfrenta un futuro incierto con el Los Angeles Lakers entrando en la temporada 2025-26. El swingman japonés será un agente libre sin restricciones en 2026, y los Lakers aún no le han ofrecido una extensión de contrato, según múltiples informes.

Un jugador que podría demostrar ser un reemplazo perfecto para Hachimura es el delantero de Indiana Pacers OBI Toppinel héroe no reconocido del equipo de Rick Carlisle durante su inesperado viaje al Finales de la NBA 2025 contra el trueno de la ciudad de Oklahoma. Mundo de la fadeaway Flotó una idea comercial de tres equipos que vería el Purple y el oro adquirir toppin, mientras que los Knicks adquieren Hachimura.

Los Lakers recibirían: Obi Toppin, selecciones de segunda ronda de 2026 y 2028

Knicks recibiría: Rui Hachimura

Los marcapasos recibirían: Mitchell Robinson, Precious Achiuwa (firma y comercio)

Cómo el comercio ayuda a los Lakers

Toppin promedió 9.4 puntos, 3.8 rebotes y 1.3 asistencias a través de 23 juegos en los playoffs de la NBA de 2025. El delantero atlético fue particularmente impresionante en la serie de finales de siete juegos contra el Thunder, promediando 11.0 puntos en un 37% de disparos de tres.

Con una experiencia en las Finales de la NBA en su haber, Toppin podría ser una pieza invaluable para una lista de Lakers veteranos que incluye a LeBron James y Luka Doncic. Además, el salario promedio de Toppin de $ 14.5 millones en los próximos tres años sería amigable para los Lakers, quienes, según los informes, desean mantener sus libros limpios para 2027.

«La llegada del delantero inmediatamente libera un espacio de capitalización para el púrpura y el oro. Con un golpe de capitalización de $ 14 millones la próxima temporada ($ 4.2 millones menos que Hachimura), la adquisición de Toppin permitiría a los Lakers hacer firmas o oficios clave de mitad de temporada que puedan transformar el equipo en un contendiente de título.

«Además de sus beneficios por contrato, la adición de Toppin también es significativa desde la perspectiva del sistema. En un delito dirigido por Luka Doncic y LeBron James, es esencial tener una amenaza ofensiva versátil. A este respecto, el delantero marca todas las casillas correctas.

«Toppin se ha cultivado una reputación de ser uno de los jugadores más atléticos de la liga. El potencial para que se alimente de langos en el lugar del dunker es una opción viable en la ofensiva».

Hachmiura para perder el papel inicial?

Hachimura, quien Comenzó 57 de sus 59 juegos Para los Lakers la temporada pasada y 39 de 68 juegos en la temporada 2023-24, podrían salir de la banca en 2025-26, según múltiples expertos. Según el escritor de los Lakers Beat Jovan Buha, el escenario más probable haría que los Lakers comenzaran a Marcus Smart en la pista trasera para reforzar la defensa del perímetro.

«Si tienes inteligente defensivamente [guarding] 1-through-3, o 1-through-4, aún necesita un defensor de la pista trasera «, Buha dijo en su podcast. «… idealmente, puedes preguntarle a Austin [Reaves] protegiendo al tipo de pista trasera secundaria, protegiendo inteligente al chico principal, y Luka y LeBron deambulando y protegiendo a los dos delanteros, y Ayton se queda en caída [coverage].

Hachimura podría encontrar un papel más importante en los Knicks, argumenta Fadeaway World.

«A medida que los Knicks se preparan para aprovechar al máximo sus oportunidades la próxima temporada, necesitarán profundidad en su lista. Adquirir Hachimura les daría un jugador de rotación confiable en la cancha delantera que puede contribuir cuando se les pide que lo haga. Al tener en cuenta su durabilidad, en comparación con Mitchell Robinson, adquiriendo al joven de 27 años podría ser visto favorablemente».