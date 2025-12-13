Los Lakers insinúan un cambio importante en la alineación en medio de luchas defensivas

Los Angeles Lakers podrían traer Jarred Vanderbilt volver a la rotación en medio de su luchas defensivas en cursosegún el entrenador en jefe JJ Redick.

Vanderbilt comenzó la temporada como una parte importante de la rotación, promediando 21,1 minutos en seis partidos en octubre. Su tiempo de juego cayó a 16,3 minutos en ocho partidos en noviembre, pero desde entonces ha quedado completamente fuera de la rotación de los Lakers. El ala de 6 pies 8 pulgadas registró los tres minutos en diciembre, lo que ocurrió durante el tiempo basura de la victoria por 112-108 sobre los 76ers de Filadelfia la semana pasada.

Después del Espuelas Expusieron los flagrantes problemas defensivos de los Lakers en los cuartos de final de la Copa de la NBA el miércoles, Redick está contemplando traer a Vanderbilt, un excelente defensor perimetral, de regreso a la rotación.

JJ Redick considera un gran cambio

«Si esto continúa, definitivamente tendrá sus oportunidades», dijo Redick el viernes sobre el regreso de Vando a la rotación por parte de los Lakers, vía Thuc Nhi Nguyen del LA Times.

Redick hizo sonar las alarmas en la defensa de su equipo después de que permitieron que unos Spurs sin Victor Wembanyama anotaran 132 puntos contra ellos esta semana. Los Lakers, que ocupa el puesto 22 en defensaTambién han concedido más de 130 puntos a equipos vinculados a la lotería como el Pelícanos de Nueva Orleans y Clippers de Los Ángelesy más de 140 puntos al jazz de utah.

«No creo que haya nadie en esa sala de reuniones que piense que somos un buen equipo defensivo en este momento», dijo Redick, «pero tampoco creo que haya nadie en esa sala de reuniones que piense que no podemos ser un buen equipo defensivo. Tenemos que mejorar».

Gabe Vincent sugirió que los problemas defensivos de los Lakers podrían estar más relacionados con el personal que con el esquema. Además de ese punto, los Lakers tienen tres defensores deficientes en su unidad inicial y un protector de aro deficiente.

«Se trata menos de una cuestión de esquemas. Un poco más de urgencia», dijo Vincent. «Un poco más de hacer todas las pequeñas cosas. Si no las haces, como dije, hay grandes jugadores en esta liga que te expondrán».

Los Lakers se enfrentan a una decisión enorme

Los problemas de Vando siempre se han reducido a su mediocre producción ofensiva. El alumno de Kentucky disparó un 26% desde tres en sus limitadas oportunidades a principios de temporada, mientras promediaba 4,3 minutos de 17,3 minutos. Sin embargo, mostró destellos de mejora como tirador de tres puntos durante la pretemporada, lo que le dio a Redick optimismo sobre jugarle minutos consistentes. Lamentablemente, su plan no se hizo realidad.

Si Vanderbilt regresa a la rotación, los Lakers podrían potencialmente reducir el tiempo de juego de Jake LaRaVia y Vincent.

Hasta el 12 de diciembre, los Lakers tenían cuatro jugadores con un promedio de más de 30 minutos (Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James y Rui Hachimura) y otros cuatro jugadores con más de 20 minutos en Vincent, LaRavia, Deandre Ayton y Marcus Smart. Jaxson Hayes ha registrado 16,8 minutos desde el banquillo como centro suplente de Ayton.

Vanderbilt también podría usarse como cinco de bola pequeña, un papel que a menudo desempeñaba con Darvin Ham. La temporada pasada, se esperaba que fuera una parte importante de la rotación de Redick, pero las lesiones descarrilaron su temporada, ya que apareció en 36 juegos. Ahora que está sano, el ala de mentalidad defensiva podría recibir otra mirada, más por necesidad para los Lakers.

Vanderbilt, de 26 años, firmó con los Lakers hasta la temporada 2027-28. De hecho, es el único jugador además de Luka Doncic que tiene fichado por dos años más.