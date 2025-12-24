Los Lakers hacen historia no deseada en la NBA al perder ante los Suns

cuando el Lakers de Los Ángeles pierden, quedan destruidos. Ese ha sido el patrón del equipo de JJ Redick durante los primeros 28 partidos de la temporada.

Su derrota por 132-108 ante el soles fénix el martes marcó su novena derrota de dos dígitos esta temporada, convirtiéndolos en el primer equipo en 35 años en perder sus primeros nueve juegos por 10 o más puntos.

Los Lakers son el primer equipo de la NBA desde el Heat de 1990-91 en tener sus primeras 9 derrotas de una temporada, todas por cifras de dos dígitos.

Los Lakers hasta ahora han perdido tres partidos por 17 puntos o más, y otros dos por al menos 14. Han perdido por un margen medio de 18,1 puntos en sus nueve derrotas, una señal de que los hombres de Redick tienden a perder partidos a mitad del último cuarto.

Los Lakers sobresalen en los juegos decisivos

Por otro lado, los Lakers han sido excelentes a la hora de cerrar equipos en partidos decisivos decididos por cinco puntos o menos en los últimos cinco minutos. Su Récord de 10-0 ocupa el puesto número 1 en el NBApor delante del Espuelas de San Antonio (12-3) y Pistones de Detroit (15-5).

La tendencia de los Lakers a ser derrotados, junto con su coraje para sobrevivir a partidos cerrados, podría percibirse como una señal de un equipo que no es líder. Según el ala de los Lakers, Jarred Vanderbilt, J.J. Redick ejecuta un ejercicio extendido dedicado a preparar a su equipo para los momentos decisivos. Eso explicaría por qué los Lakers rara vez pierden tomando ventaja en el último cuarto en la era Redick.

“Hay una razón por la que tenemos marca de 9-0 [in clutch games]», dijo Vanderbilt después de que los Lakers superaron a los Suns, 116-114, el domingo pasado. «Repasamos mucho las situaciones finales del juego en la práctica, pudiendo verlas [and] ejecutar en tiempo real es solo un testimonio para todo el grupo”.

Primera racha de derrotas de la temporada

Los Lakers no habían perdido partidos consecutivos hasta la derrota del martes ante los Suns, lo cual es bastante impresionante para un equipo que ha utilizado 17 alineaciones iniciales diferentes a lo largo de 28 partidos debido a lesiones.

Redick, sin embargo, se negó a utilizar las alineaciones inconsistentes como excusa para que los Lakers cedieran 132 puntos, incluidos 62 puntos de pintura, a los Suns el martes. Durante su conferencia de prensa, Redick criticó a los Lakers por no comprometerse plenamente con la defensa.

«Hay atajos que puedes tomar, o puedes hacer lo difícil y hacer un segundo esfuerzo. O puedes correr hacia atrás o no», dijo. «Es sólo una elección. Y hay un millón de opciones en un juego, y es muy probable que no tomes todas las decisiones correctamente. ¿Pero puedes tomar la gran mayoría de ellas correctamente?»

El entrenador de segundo año todavía se mostraba optimista acerca de que su equipo rompiera su racha de dos derrotas consecutivas durante Choque del jueves el día de Navidad contra el Cohetes de Houston.

«Los muchachos han respondido excelentemente a los desafíos, ya sean lesiones, una derrota o un mal desempeño». Redick dijo de la resiliencia de su equipo.

«Nos quedan muchos juegos, así que debemos continuar con esa tendencia y debemos mantenernos unidos. Después de estos dos juegos, no tendrás un buen sabor de boca y estarás pensando en cómo jugaste, cómo está jugando el equipo.

«Les dije que mañana se separaran, estuvieran con su familia, disfrutaran de las vacaciones, todos vendremos con la mentalidad adecuada en Navidad».