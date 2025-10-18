Los Lakers ‘fuertemente sospechosos’ mantendrán talento clave a largo plazo

Austin reaves‘futuro con el Lakers de Los Ángeles Será un tema de conversación durante toda la temporada. Le quedan dos años en su actual Contrato por cuatro años y 53,8 millones de dólares. Sin embargo, existe una opción de jugador para la temporada 2026-27.

Es probable que Reaves rechace esa opción y explore sus opciones en busca de un aumento salarial con años adicionales garantizados. Aún es probable que acabe quedándose con los Lakers. durante un episodio reciente de “The Hoop Collective” En el podcast, Brian Windhorst de ESPN compartió su expectativa de que Reaves vuelva a firmar con los Lakers cuando llegue el momento.

«Creo que es una situación interesante en la que se encuentran, y es que literalmente nadie en este equipo está realmente encerrado aparte de Luka», dijo Windhorst. «Hachimura está bajo contrato, Vanderbilt está bajo contrato, pero esos no son tipos que los Lakers no podrían eliminar si lo intentaran. No son jugadores centrales. Sospecho firmemente que Austin Reaves será recontratado, pero están en una especie de región inferior».

Desde que firmó con los Lakers como novato no reclutado en 2021, Reaves se ha convertido en una parte clave del sistema ofensivo de la franquicia. Su capacidad para escalar su producción y ubicarse entre las estrellas será esencial para la formación del equipo de los Lakers. Por lo tanto, es difícil imaginar que lo dejen marchar en la agencia libre.

Reaves podría ganar más de 40 millones de dólares al año

Durante un episodio reciente del podcast “The Zach Lowe Show”, Dan Woike de The Athletic señaló que Reaves podría ganar más de $40 millones por año en su próximo acuerdo, suponiendo que tenga otra temporada impresionante con los Lakers.

«Si juega bien, habrá ofertas superiores a los 40 millones de dólares por él», dijo Woike. «Con el salto salarial, su máximo de otro equipo comienza alrededor de $42 millones. Son él y Trae Young Esos son los agentes libres que todo el mundo está mirando”.

Si Reaves firma un acuerdo en la región de $40 millones, su salario aumentará aproximadamente $24 millones por año. Está ganando 13,9 millones de dólares esta temporada. Y si los Lakers no están dispuestos a ofrecer tanto, pero otros equipos sí, Reaves podría verse cambiando de equipo en el futuro cercano.

Los Reaves de los Lakers podrían ganar un contrato máximo

De acuerdo a Bobby Marks, experto en la oficina principal de ESPNReaves podría estar en línea para un contrato máximo. Un acuerdo de esa naturaleza representaría el 25% del tope salarial total de los Lakers.

«Si Reaves evita la extensión y se convierte en agente libre, los Lakers y los equipos con espacio en el tope salarial podrían firmarlo la próxima temporada baja con un contrato por valor de hasta el 25% del tope salarial. Su salario inicial en el primer año en ese contrato sería de 42,5 millones de dólares», escribió Marks.

Reaves ha demostrado ser una pieza central del rompecabezas de los Lakers. y, con Lebron James‘ se espera que se jubile en un futuro próximo, Reaves podría tener un papel aún más importante que desempeñar en los próximos años. Por esa razón, es probable que los Lakers paguen lo que sea necesario para mantenerlo en la franquicia.

Después de todo, Reaves no solo es un favorito de los fanáticos, sino que también es uno de los contribuyentes más confiables en la lista.