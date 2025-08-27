Los Lakers flotaron en la idea de comercio por $ 175 millones alantero All-Star

El Los Angeles Lakers entró en el verano con especulaciones girando LeBron James. ¿Realmente consideraría preguntar? Esa narración se ha enfriado, pero dejó una pregunta persistente: ¿están los Lakers realmente alineados con la línea de tiempo Win-Now de James?

El campamento de James ha dejado en claro dónde se encuentra. «LeBron quiere competir por un campeonato» Rich Paul le dijo a ESPN. «Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora una posibilidad realista de ganarlo todo. Apreciamos mucho la asociación que hemos tenido durante ocho años con Jeanie [Buss] y robar [Pelinka] y considere a los Lakers como una parte crítica de su carrera «.

Esa tensión entre la disputa a corto plazo y la construcción a largo plazo ha alimentado una idea comercial de gran éxito que podría remodelar drásticamente la franquicia.

Un éxito de taquilla de los Lakers que involucra a Austin Reaves

Alex Kirschenbaum de Sports Illustrated recientemente planteó la posibilidad del embalaje de los Lakers Austin Reaves en un trato para Giannis antetokounmpo -Un All-Star de nueve veces y ex MVP actualmente con un contrato de $ 175 millones.

«LA puede intercambiar su propia primera ronda 2031, su 2032 segunda ronda, y cambiar los derechos de sus selecciones de primera ronda en 2026, ’28, ’30 y ’32», «,», «, Kirschenbaum escribió. «Varitaría esos activos, 2024 selección de primera ronda Dalton Knecht¿Y algunos contratos serán suficientes para interesar a Milwaukee?

La propuesta le costaría a los Lakers a uno de sus jugadores más queridos en Reaves, pero Landing Giannis indicaría indudablemente a LeBron que la franquicia está todo incluido.

Las apuestas alrededor de LeBron James

James ya le ha dado a los Lakers un campeonato en 2020. Agregar Antetokounmpo podría abrir la puerta a otro, y Giannis todavía se espera que domine incluso cuando ingresa a sus 30 años.

El ex compañero de equipo Markieff Morris le dijo recientemente al podcast de Game Million Dollaz que todavía ve varios años de élite en LeBron. «¿Qué es él ahora mismo, 41, 42? Seguro que puede jugar hasta 46«, Dijo Morris.» Eso es de hecho, eso es hecho. Tiene 42 años y todavía tiene los mejores años de su carrera «.

Emparejarse a James con Giannis crearía una de las canchas delanteras más dominantes en la historia de la NBA, y potencialmente compraría a LeBron esos últimos años de contención legítima del título.

La parte difícil: dejar ir a Reaves

El comercio no sería fácil para los Lakers o su base de fanáticos. El jugador de 26 años ha forjado una reputación como un molinillo que dio un paso adelante en grandes momentos de playoffs. Pero también se espera que rechace la opción de su jugador el próximo verano, poniendo en duda su futuro.

En ese sentido, moverlo en un acuerdo de Giannis podría ser una de las pocas formas en que Los Ángeles justifica separarse con él. Un núcleo potencial de LeBron, Giannis y Luka Doncic – Si los Lakers logren mantener sus opciones abiertas con Doncic en el futuro, sería uno de los tríos más temibles jamás reunidos.

¿Qué viene después para los Lakers?

A medida que se acerca el campamento de entrenamiento, el dilema de los Lakers sigue siendo el mismo: comprometerse a ganar de inmediato o cubrir para el futuro. Un swing audaz para Antetokounmpo caería firmemente en el primer campamento.

Es solo una predicción por ahora. Pero si los Lakers quieren demostrarle a LeBron que se toman en serio la maximización de su ventana restante, este es exactamente el tipo de movimiento de aceleración de titulares que lo haría.