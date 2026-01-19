Los Lakers dan una importante pista sobre el regreso de Austin Reaves tras una lesión

El Lakers de Los Ángeles mostró mucho coraje al lograr una victoria por 110-93 sobre el Raptores de Toronto el domingo en la segunda noche consecutiva. En noticias más positivas, el entrenador en jefe de los Lakers, JJ Redick, brindó una Austin Reaves Actualización de lesiones después del partido, insinuando que su regreso es inminente.

«Estamos empezando a recuperarnos y esperamos recuperar pronto la AR», dijo Redick después de la victoria. vía LakersNation.

JJ Redick le dio crédito a los Lakers por terminar con fuerza estos cinco juegos en un período de siete días y agregó: «Estamos empezando a recuperarnos y, con suerte, recuperaremos la RA pronto».

Los Lakers consiguieron a Deandre Ayton (rodilla), Luka Doncic (ingle) y Jaxson Hayes (bíceps femoral), todos recuperados de lesiones para el partido del domingo después de que el trío no participara en la derrota del sábado ante los Portland Trail Blazers. Reaves (distensión en la pantorrilla) y el novato Austin Thiero (MCL) fueron los únicos Lakers en el informe de lesionados para el juego, lo que le dio a Redick motivos para sentirse optimista sobre la recuperación de su equipo antes de una dura racha de juegos como visitante.

Actualización sobre lesiones de Austin Reaves

A Reaves se le diagnosticó una distensión del gemelo izquierdo de grado 2 después de sufrir la lesión durante el choque del día de Navidad contra los Cohetes de Houston. En ese momento, los Lakers anunciaron que el escolta estrella sería reevaluado en cuatro semanas. Como tal, Reaves se acerca a la fecha límite en la que los Lakers determinan el progreso de su lesión.

Cuando Reaves cayó, el experto en lesiones Jeff Stotts predijo que Reaves podría perder un mínimo de 40 días de acción al tiempo que hace referencia al tiempo promedio que necesitan los jugadores de la NBA para recuperarse de la misma lesión.

«Austin Reaves Injury News: El complejo muscular de la pantorrilla se compone de múltiples músculos, incluido el músculo gastrocnemio de dos cabezas y el sóleo. Los músculos comparten un tendón conjunto, el de Aquiles. El tiempo promedio perdido para todas las distensiones de pantorrilla de Grado 2 en el NBA es ~40,1 días”, escribió Stotts, prediciendo el cronograma de regreso de Austin Reaves.

Si la predicción de Stotts se cumple, es posible que Reaves no regrese hasta cerca del receso del Juego de Estrellas. Sin embargo, los comentarios de Reddick del domingo pueden sugerir lo contrario.

Austin Reaves ha ‘estado comprometido’

Los Lakers han estado extremadamente satisfechos con la participación de Reaves al margen durante su proceso de rehabilitación. La semana pasada, Redick reveló que Reaves ha sido local al ofrecer sugerencias a su cuerpo técnico sobre jugadas ATO y ajustes para mejorar la ofensiva.

«Ha estado genial», dijo Redick sobre el lesionado Reaves el 10 de enero. vía LakersNation.

«Alto nivel. No viajó con nosotros, así que hoy fue la primera vez que lo vi en unos días. Durante este tramo, y que comenzó con la primera lesión en la pantorrilla, pasamos un tiempo juntos antes del partido en mi oficina en nuestro vestuario. Podría estar hablando de golf, podría estar hablando de su recuperación.

«Algunas veces vino allí y repasó todas las ATO conmigo y [other coaches] e hizo algunas posibles sugerencias y ajustes. Por mucho que intente decir: ‘Soy un simple chico sureño al que sólo le gusta el golf’, es un loco del baloncesto”.

A los Lakers (25-16) obviamente les encantaría recuperar a Reaves más temprano que tarde, dado el brutal calendario que les espera. El equipo de Redick comienza una pizarra de ocho partidos fuera de casa a partir del martes, que culmina con el viaje por carretera de los Grammy el 3 de febrero. Las posibilidades de que Reaves regrese durante este viaje parecen muy sombrías.