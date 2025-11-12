Los Lakers cambiarán a Austin Reaves solo por 2 estrellas, rechazarán ’20 ofertas’

Mientras Austin Reaves continúa ascendiendo al estrellato, el Lakers de Los Ángeles Según se informa, han rechazado “más de 20 ofertas” en negociaciones comerciales para el guardia durante el último año.

De acuerdo a Ashish Mathur del Lakers DailyLos Lakers se han visto inundados de ofertas por Reaves, pero se han mantenido firmes en cuanto a retener al base de 27 años.

«Los Angeles Lakers valoran mucho a Austin Reaves», escribió Mathur el martes.

«¿Cuánto, preguntas? Las fuentes le dijeron al Lakers Daily que los Lakers han rechazado más de 20 ofertas comerciales por Reaves desde la temporada pasada».

Reaves, de quien se espera que se convierta en agente libre sin restricciones en 2026, se encuentra en medio de una gran temporada. El base no reclutado está promediando los máximos de su carrera en puntos (30,3), asistencias (9,0), rebotes (4,6) y triples (2,9), mientras ayuda a los Lakers a lograr un récord de 8-3 hasta el momento. Está casi asegurado para formar su primer equipo All-Star.

Sólo para Giannis o Jokic

El informe agregó que la oficina principal liderada por Rob Pelinka trasladaría a Austin Reaves solo para los ex MVP. Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo.

«Los Lakers sólo van a cambiar a Austin por Giannis o Jokic», dijo una fuente de los Lakers al Lakers Daily. «Y ninguno de esos muchachos será canjeado esta temporada».

Por cierto, tanto Jokic como Antetokounmpo podrían convertirse en agentes libres sin restricciones en 2027a menos que el dólares de milwaukee y Nuggets de Denver bloquearlos en extensiones de contrato de antemano. Si bien es muy poco probable que Jokic salga de Denver, aún no se sabe sobre Antetokounmpo, quien dijo el mes pasado que reevaluaría su futuro con los Bucks después de la temporada 2025-26.

«Estoy atrapado en cualquier cosa que tenga frente a mí», dijo durante el campo de entrenamiento. vía NBA.com. «Ahora, si en seis o siete meses cambio de opinión, eso también es humano. Puedes tomar cualquier decisión que quieras. Pero estoy encerrado. Estoy encerrado en este equipo. Estoy encerrado en estos muchachos, este grupo, y en mi cuerpo técnico y en mí mismo».

¿Austin Reaves está abierto a un recorte de pago?

el uno desarrollo positivo para los Lakers es que Reaves ha expresado públicamente su deseo de aceptar un recorte salarial y permanecer en Los Ángeles.

En una entrevista con Dave McMenamin de ESPNReaves confirmó que rechazó una extensión de cuatro años y $89 millones de los Lakers el verano pasado, y que no espera un acuerdo «gigantesco» cuando recibirá un día de pago en julio de 2026.

«Trato de no pensar en eso. Honestamente. Lo he dicho un millón de veces. Quiero estar en Los Ángeles. Me encanta», dijo Reaves sobre su mentalidad al ingresar a la agencia libre.

«Aunque la otra extensión fue rechazada, eso no significa que esté tratando de conseguir números gigantescos que no tienen sentido. Quiero estar aquí, quiero ganar. Quiero hacer todo lo que pueda ayudar a que esta organización sea mejor. Así que no trato de pensar en esas cosas».

Inicialmente hubo preocupación de que Reaves, un manejador natural del balón, tendría dificultades para encajar en un equipo de los Lakers que cuenta con Luka Doncic y Lebron James. Sin embargo, J.J. Redick ha encontrado una manera de hacer que las cosas funcionen, como lo demuestra el hecho de que los Lakers ganaran 50 juegos y consiguieran el tercer puesto la temporada pasada después de un intercambio a mitad de temporada para adquirir a Doncic.