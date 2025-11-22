Los Lakers añaden al tres veces All-American Drew Timme a su plantilla

El Lakers de Los Ángeles están dando un giro en la primera línea, agregando al delantero Drew Timme a la lista con un contrato de dos vías.

Brett Siegel de Clutch Points informó la noticia a través de las redes sociales el viernes 21 de noviembre.

Los Lakers están en proceso de finalizar un contrato bidireccional con Drew Timme, dijeron fuentes de la liga. @ClutchPoints Los Ángeles no cortará a Nick Smith Jr., por lo que tendrán que renunciar a Christian Koloko o Chris Manon para fichar a Timme.

Drew Timme fue jugador de baloncesto universitario de élite en Gonzaga

Los Lakers tomaron la decisión luego de una carrera monstruosa de Timme para la filial de la G League del equipo. Timme ha aguantado 28,3 puntos, 6,5 rebotes y 4,5 asistencias por partido para los South Bay Lakers durante la semana pasada, lo que le valió una llamada al roster principal.

Timme mide seis pies y 10 pulgadas de alto y pesa 235 libras. Tiene 25 años y recientemente jugó para el Redes de Brooklynjugando en nueve partidos para esa franquicia en el transcurso de la temporada 2024-25. el promedió 12,1 puntos, 7,2 rebotes y 2,2 asistencias en 28 minutos de tiempo en la cancha durante ese tramo.

Timme, jugador de cuatro años de Gonzaga, obtuvo los honores All-American tres veces a nivel colegial entre su segundo y su último año (2020-23). el promedió 17,2 puntos, 6,7 rebotes, 2,4 asistencias y 0,9 tapones por partido a lo largo de sus cuatro años de carrera allí.

Timme jugó en una Final Four y perdió en el juego de campeonato ante Baylor en el concurso final de la temporada 2020-21 de la NCAA. Sigue siendo el máximo anotador de todos los tiempos de Gonzaga y ha ganado dos veces el premio al Jugador del Año de la Conferencia de la Costa Oeste.

Cómo encajará Drew Timme con los Lakers sigue siendo una incógnita

A Timme le ha llevado algo de tiempo irrumpir en el NBA se ubica porque, a pesar de lo bueno que fue en la universidad, su juego no necesariamente se traduce tan bien en el estilo profesional de baloncesto que se juega hoy en día.

Timme no es un protector de llantas en ningún sentido de la palabra, a pesar de empujar casi siete pies. Ha promediado sólo 0,3 tapones por partido en cuatro partidos de la G League esta temporada. Sin embargo, es un defensor activo con 1,5 robos por partido, aunque su falta de rapidez en el perímetro en comparación con sus compañeros jugadores de la NBA limita sus enfrentamientos viables en el lado defensivo de la cancha.

En la universidad, la habilidad definitoria de Timme fue su habilidad para poner la pelota en el balde, lo que ha demostrado que puede hacer tanto en la G League como en la NBA después de su carrera de nueve juegos con Brooklyn la temporada pasada. Pero no estira la cancha como un tirador de tres puntos.

Timme no tiene miedo de disparar desde detrás del arco, intentando casi cuatro triples durante su carrera con los Nets en 2024-25 y anotando 6,3 intentos desde lo profundo en cuatro partidos de la G League esta temporada. Pero sus porcentajes fueron del 25,7 por ciento y del 24 por ciento, respectivamente, lo que significa que las defensas alentarán activamente a Timme a disparar intentos abiertos de tres puntos para los Lakers siempre que pueda conseguirlos.

Timme tiene mucha creatividad y un toque más cercano, registrando una tasa de acierto del 59 por ciento en intentos de dos puntos para los South Bay Lakers este año.