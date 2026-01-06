Los Lakers aclaran qué sigue para Dalton Knecht en el futuro

Lakers de Los Ángeles entrenador en jefe J.J. Redick ha ofrecido claridad sobre el papel de Dalton Knecht en el futuro, señalando una oportunidad renovada para la ex selección de primera ronda mientras el equipo continúa buscando estabilidad y producción desde su banco.

Knecht es temprano NBA El viaje ha sido desigual. Seleccionado en el puesto 17 del draft de 2024, ingresó a la liga con la expectativa de que sus tiros se traducirían rápidamente.

En cambio, su confianza pareció tambalearse tras la comercio rescindido con el avispones de charlottey su ritmo ofensivo nunca se ha recuperado del todo.

Con los Lakers luchando por generar anotaciones consistentes en la banca, Redick y la gerencia están cada vez más motivados para evaluar las opciones internas antes de buscar en otra parte.

Knecht se encuentra firmemente en ese grupo, pero la presión va en aumento. Para él, esto representa un momento crucial en una temporada en la que aún tiene que encontrar una base firme.

Los Lakers reabren la puerta a Dalton Knecht

Antes del enfrentamiento del viernes pasado contra el Grizzlies de MemphisRedick confirmó que Knecht sería reinsertado en la rotación después de haber salido recientemente de ella.

«Sí, Dalton lo verá esta noche y lo hará en el futuro previsible», dijo Redick. a través de la nación de los Lakers.

Si bien una chispa ofensiva sería bienvenida, Redick ha dejado claro que los minutos de Knecht en el futuro estarán dictados por el esfuerzo y el impacto en lugar de solo por los tiros.

El énfasis está en jugar duro en ambos extremos de la cancha y contribuir al flujo del juego.

«Jugar duro. Ese es el mayor punto de énfasis para él durante toda la temporada», añadió Redick. «No lo juzgarán por si acierta o falla sus tiros, pero eso ayuda».

«Cuando pasas por un momento en el que sientes que tu equipo no está jugando duro, tienes que jugar contra los muchachos que constantemente están jugando duro. Creo que ya ha tenido algunos momentos realmente buenos esta temporada y creo que para él, probablemente la próxima semana, tendrá tiempo de juego consistente y oportunidades consistentes».

Desde los comentarios de Redick, Knecht ha registrado 10 y 12 minutos respectivamente en victorias consecutivas sobre Memphis para abrir 2026. Se quedó sin goles el 2 de enero, terminando 0 de 2 desde el campo sin registrar otra estadística de puntaje, aunque tuvo un plus-ocho en el juego.

Dos noches después, el jugador de 24 años anotó tres puntos con 1 de 5 tiros, añadiendo dos rebotes y un robo.

Esas actuaciones siguieron a una salida del 30 de diciembre contra el Pistones de Detroit en el que disparó un perfecto 4 de 4 desde el campo en minutos limitados, mostrando brevemente la promesa ofensiva que una vez definió su perfil antes de volver a caer en la inconsistencia.

A pesar del respaldo público de Redick, aún no se ha materializado un papel importante, y si las discusiones comerciales cobran fuerza, Knecht es ampliamente visto como una posible inclusión. Sin embargo, su valor comercial se encuentra actualmente en un mínimo histórico.

Esfuerzo sobre resultados a medida que el rol toma forma

A lo largo de 27 partidos esta temporada, con un promedio de poco más de 13 minutos por noche, Knecht está anotando 5,4 puntos y 1,7 rebotes mientras dispara un 46,7% desde el campo y un 35,8% desde tres.

Esos números contrastan marcadamente con la temporada pasada, cuando anotó 37 puntos en un solo juego, empatando el récord de novato de la NBA con nueve triples acertados y entrando brevemente en las conversaciones de Novato del Año.

El mensaje de Redick sugiere que este no es un experimento a corto plazo. Se espera que Knecht tenga una racha consistente que le permita adaptarse a un rol definido en lugar de entrar y salir de la alineación.

Los Lakers también han recurrido a su filial de la G League, South Bay, para ayudar a reconstruir la confianza de Knecht. En su única aparición allí esta temporada, anotó 30 puntos contra San Diego. Tijerasacertó 10 de 17 tiros de campo mientras acertaba seis triples y contribuía en todos los ámbitos.

Ese golpe anotador es algo que los Lakers necesitan con urgencia. ellos actualmente ocupar el último lugar en la NBA en anotación desde el banquillo, con un promedio de sólo 25,3 puntos por partido, muy por debajo del siguiente equipo con menor puntuación.

Para un tirador, la confianza sigue siendo fundamental, y minutos consistentes, potencialmente combinados con más repeticiones en la G League, pueden ser el camino para que Knecht la redescubra.

Con heridas en Austin Reaves, Rui Hachimuray Gabe Vicente Al obligar a constantes ajustes en la alineación, los Lakers están buscando contribuyentes bidireccionales confiables. El tamaño y el perfil de tiro de Knecht todavía ofrecen valor teórico si se combinan con un esfuerzo sostenido y un compromiso defensivo.

La oportunidad está ahí. Si Knecht lo aprovecha determinará su futuro en el equipo.