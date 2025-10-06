Los ladrones de motocicletas en Lampung Umbar dispararon a los residentes frente a la estación de policía cuando quieren ser arrestados

LampungVIVA – Viral en las redes sociales calientes vomitó autor Robo de motocicletas en Lampung cuando estaba a punto de ser arrestado habitante.

Se dijo que este incidente ocurrió frente al Hospital Bhayangkara y la oficina de la Dirección de Tráfico de la Policía Regional de Lampung. En cuanto a esta noticia viral, una de ellas fue publicada por la cuenta Insatgram @bandarlampung.info.

«Autor Curán Un total de dos personas llevan armas de fuego casero (Senpa). Incluso algunos de ellos emitidos disparo«Como se cita de la cuenta, lunes 6 de octubre de 2025.

En el poste, los dos perpetradores huyeron con una unidad de motocicleta. Uno de los perpetradores disparó sus armas de fuego caseras hacia los residentes que querían arrestar. El disparo se realizó varias veces.

Se dijo que el incidente ocurrió el domingo 5 de octubre de 2025. En ese momento, los perpetradores actuaron alrededor de las 10:30 WIB. Sin embargo, las intenciones malvadas fueron atrapadas por un taxista de motocicletas en línea. Como resultado, los dos no pudieron robar las dos ruedas porque fueron invadidos por los residentes.

Cuando quieren ser atrapados por los residentes, uno de ellos escupe tiros. Afortunadamente, ningún residente se vio afectado. En relación con este incidente, el jefe de las relaciones policiales regionales de Lampung, el comisionado de policía Yuni Iswandari Yuyun no dijo mucho. Pidió ser paciente porque el caso estaba siendo manejado.

«Por favor, tiempo», dijo Yuni.