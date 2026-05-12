Los Knicks tienen una preocupación silenciosa por las lesiones además de OG Anunoby antes de las finales de la conferencia

El​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ Knicks Parece que se dirigen a la final de la Conferencia Este con mucha confianza, pero la situación de las lesiones no se trata sólo del tendón de la corva de OG Anunoby.

Los Knicks incluso arrasaron 76ersganando 144-114 en el Juego 4. Sin embargo, el pulgar de Josh Hart y los problemas corporales de Karl-Anthony Towns son lesiones menos obvias que pueden convertirse en un factor cuando el calendario se vuelva mucho más ajustado nuevamente.

Todavía vale la pena ver el pulgar de Josh Hart

Hart apareció con una venda en la mano, un pequeño pero revelador recordatorio de que el problema del pulgar aún persiste incluso si está luchando para superarlo. Los Knicks lo han catalogado como cuestionable, luego probable y luego disponible, lo que sugiere que la lesión es manejable pero no ha desaparecido.

Josh Hart parece haberse lesionado el pulgar izquierdo en esta jugada de aquí La preocupación basada en la fuerza sobre el pulgar sería -esguince de pulgar -fractura de pulgar

Respaldó eso en el Juego 4 con 17 puntos, nueve rebotes, un bloqueo y un robo en 29 minutos, además de anotar cuatro triples.

Josh Hart llega con una venda en la mano mientras juega con dolor en el pulgar. No en el informe de lesiones. No es algo que alguna vez usará como excusa. Pero como fanático de los Knick, no puedo expresar lo agradecido que estoy por su entusiasmo, pasión y capacidad para presentarse pase lo que pase. 💯 https://t.co/z3w1VKtUFn – El resumen de los Knicks (@TheKnicksRecap) 10 de mayo de 2026

Eso es lo que hace que Hart sea tan valioso y tan arriesgado de ignorar. No sólo está sobreviviendo a la lesión; todavía está impactando ganar. Mi lectura es que es más probable que el pulgar afecte su eficiencia en una serie larga que su voluntad de jugar, y eso importa porque el valor de Hart proviene de la presión constante, los rebotes y las jugadas de segundo esfuerzo.

Si los Knicks necesitan que siga llevando esa carga física en un enfrentamiento más difícil, la mano podría convertirse silenciosamente en una limitante.

Karl-Anthony Towns sigue absorbiendo contactos para Nueva York

Towns también ha recibido muchos golpes a lo largo de esta carrera en los playoffs, y eso se demostró nuevamente en el Juego 4. El gran hombre de los Knicks sufrió una fuerte caída durante la victoria sobre Filadelfia y salió brevemente mientras claramente sentía dolor antes de finalmente regresar a la cancha.

Incluso con la incomodidad, Towns terminó con 17 puntos y 10 asistencias, continuando impactando el juego de múltiples maneras mientras Nueva York cerraba la serie.

Nueva York tiene motivos para pensar que con un jugador de tal calibre y nivel, tiene los ingredientes para ser una amenaza. Towns no sólo anota para los Knicks, sino que también pasa y crea la oportunidad de cambiar la dinámica de su juego con diferentes enfrentamientos; sin embargo, la desventaja de los problemas de faltas, junto con el desgaste físico, pueden reducir su capacidad para desempeñarse de manera efectiva y derribar a sus oponentes cuando la tensión está en su punto más alto.

Si las finales de conferencia se convierten en una batalla por la posesión en un ambiente de media cancha, los Knicks necesitarán su aptitud física en lugar de meras aportaciones de su talento.