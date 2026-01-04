Los Knicks reciben actualización sobre la lesión de Josh Hart en medio de una racha de tres derrotas consecutivas

El Knicks de Nueva York perdió su tercer juego consecutivo el sábado por la noche, sufriendo un 130-119 derrota a los 76ers de Filadelfia. Por cierto, los hombres de Mike Brown tienen marca de 2-3 desde jose hart sufrió un esguince de tobillo durante la victoria del día de Navidad sobre el Caballeros de Cleveland.

En una actualización positiva, Hart tiende a regresar. De acuerdo a Ian Begley de SNYHart recibió autorización para realizar trabajos ligeros en la corte y será reevaluado en una semana.

Hart no viajó con los Knicks durante la gira de tres partidos de la semana pasada contra los Atlanta Hawks. Pelícanos de Nueva Orleans y Espuelas de San Antonioya que la franquicia prefirió tratarlo en sus instalaciones locales.

Posible fecha de regreso de Josh Hart

Hart podría potencialmente regresar a la alineación de los Knicks en algún momento durante la gira de cuatro partidos entre el 9 y el 15 de enero. Ese viaje incluye partidos consecutivos contra los Phoenix Suns y Portland Trail Blazersseguido de paradas en Sacramento y Golden State. Por lo general, los equipos prefieren reservar a los jugadores que regresan para partidos consecutivos, por lo que es poco probable que Hart juegue contra Phoenix y Portland.

En ausencia de Hart, los Knicks han probado varios sustitutos titulares, incluido el novato Mohamed Diawara, gran hombre michel robinson y el desprevenido Miles McBride. En la derrota del sábado ante los Sixers, se enfrentaron a la alineación doblemente grande de Karl-Anthony Towns y Robinson, decisión que no funcionó, ya que los Knicks renunció a 54 puntos de pintura y fueron superados en rebotes 47-44 por Joel Embiid and Co.

Knicks Señorita Josh Hart

Ha quedado muy claro que los Knicks extrañan muchísimo a Hart, el corazón y el alma de la franquicia, y el mejor pegamento. en su últimos cinco partidos sin élLos Knicks han cedido 121,8 puntos por cada 100 posesiones, siendo superados por 17 puntos.

Los Knicks caen a 2-3 desde que Josh Hart sufrió una lesión en el tobillo. Han cedido al menos 125 puntos en cuatro de esos cinco partidos; Atlanta, el único equipo que no superó los 125, tuvo 94 en tres cuartos en su contra.

El veterano alero promediaba 12,3 puntos, 8,0 rebotes, 5,1 asistencias y 1,4 robos en 28 partidos antes de su lesión. En diciembre, cuando los Knicks terminaron 7-3, anotó 13,7 puntos, 8,5 rebotes y 5,1 asistencias y tuvo un +27 en la cancha.

Después de la derrota del sábado, el entrenador en jefe de los Knicks, Brown, explicó por qué su equipo extraña a Hart.

“Al final del día, tener a Josh ahí ayuda muchísimo”, dijo. vía Jared Schwart del New York Post.

«… En este momento, nuestro ritmo no es bueno. Estamos subiendo la pelota casi cada vez y luego todo va hacia el frente. Ha pasado un tiempo, al menos en estos dos últimos juegos, nuestros elementos básicos: nuestro ritmo en toda la cancha y en la cancha delantera, queremos espaciar la cancha correctamente, queremos tomar decisiones rápidas, queremos tocar la pintura y queremos que la pelota se invierta, y no hemos visto mucho de eso».

El capitán de los Knicks admitió que no era una coincidencia que los Knicks estuvieran en una racha de tres derrotas consecutivas y en su primera mala racha de la temporada desde la lesión de Josh Hart.

“Obviamente lo extrañamos”, dijo Brunson sobre Hart.

«Pero no hay excusa para lo que deberíamos estar haciendo. Obviamente, él es una gran parte de lo que hacemos, pero tenemos que dar un paso adelante».