Los Knicks intercambian puntos de lanzamiento hacia la respuesta en el centro

El Knicks de Nueva York están entrando en una etapa en la que comienzan a tomar forma decisiones difíciles. michel robinson Sigue siendo un favorito de los fanáticos y una parte importante de la identidad del equipo, pero la combinación de lesiones, un contrato vencido y una hoja salarial ajustada hace que su futuro a largo plazo sea más difícil de predecir.

También es lo que complica esta conversación. Cuando Robinson juega, cambia de juego. Es uno de los defensores más subestimados de la liga. El problema es que simplemente no ha estado disponible con suficiente frecuencia como para que los Knicks dependan de ese impacto durante toda una temporada.

Una idea reciente de Maxwell Ogden de Fanside presentó un posible camino a seguir. Ogden identificado Daniel Gafford como el Mavericks de Dallas«El candidato comercial más probable», citando Derek animadoEl ascenso de Dallas y la dirección a largo plazo en el centro. Si los Mavericks comienzan a explorar opciones, los Knicks podrían considerar un marco. Pero también existe un creciente argumento de que Nueva York quizás ya tenga su respuesta en Robinson si están dispuestos a apostar por su disponibilidad.

Daniel Gafford es ampliamente considerado como el Maverick más negociable desde ahora hasta la fecha límite de cambios, según @TheSteinLine

Por qué Daniel Gafford encaja con lo que necesitan los Knicks

Robinson es uno de los defensores interiores más disruptivos de la liga cuando está disponible. Su protección del aro, sus rebotes ofensivos y su físico siguen dando forma a la forma en que los oponentes atacan la pintura. Una vez más, el problema nunca ha sido el talento. Ha sido disponibilidad. Robinson solo ha jugado 48 partidos de temporada regular en los últimos dos años y ya está recuperando lesiones nuevamente. Crea una tensión que los Knicks han luchado por resolver. Saben lo que les da cuando está en la cancha. Simplemente no pueden contar con obtenerlo de manera constante.

Gafford ofrece un estilo similar con un historial más estable. Antes de la caída de la temporada pasada, jugó al menos 72 partidos durante tres años consecutivos y ha sido consistente como corredor de aro, reboteador y bloqueador de tiros. La temporada pasada promedió 12,4 puntos y 6,3 rebotes en tan sólo 22 minutos por partido. También fue titular en 22 partidos de playoffs durante la carrera de Dallas hacia 2024. NBA Finales, demostrando que puede asumir la responsabilidad de la postemporada.

La superposición es clara. Ambos jugadores te brindan espacio vertical y protección interior. La separación proviene de la durabilidad y disponibilidad durante toda una temporada. Para un equipo de los Knicks que intenta competir hasta bien entrada la primavera, esa distinción es importante.

Por qué aún podría valer la pena correr el riesgo de Robinson

Incluso con las preocupaciones sobre la durabilidad, el impacto de Robinson cuando juega es difícil de replicar. Su perfil estadístico esta temporada ha sido asombroso. Ocupa el primer lugar en porcentaje de rebotes ofensivos, el primero en porcentaje de rebotes totales, el primero en rebotes ofensivos por cada 100 posesiones y el primero en rebotes totales por cada 100 posesiones. Los Knicks tienen un +17,59 con él en la cancha.

También se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un +40 o más en 18 minutos o menos, una instantánea de lo rápido que puede inclinar un juego. Los máximos siguen siendo increíblemente altos. Para una plantilla construida en torno a la defensa, la dureza y la creación de segundas oportunidades, Robinson todavía ofrece un techo que Gafford no iguala.

Éste es el meollo del dilema de Nueva York. Gafford aporta salud y constancia. Robinson aporta un impacto revolucionario en ráfagas más cortas. ¿Qué importa más?

Mitchell Robinson es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar lo siguiente en un solo juego: • Juega 18 minutos o menos • Graba un +/- de +40 o mejor

La cuestión financiera de los Knicks

Los Knicks se están acercando a una estructura de tope salarial que requerirá decisiones difíciles. Se prevé que Nueva York deba más de 190 millones de dólares a Karl-Anthony Towns, Puentes Mikal, Y Anunoby, Jalen Brunson y jose hart en 2026-27. ¿Tendrán suficiente para extender a Robinson?

El contrato de Gafford aporta estabilidad. Se le deben poco más de 54 millones de dólares en tres temporadas, con un tope salarial que ronda los 17 millones de dólares anuales. Es predecible y está alineado con la ventana competitiva de Nueva York. Un nuevo acuerdo con Robinson probablemente sería más costoso y conllevaría más riesgos dado su historial de disponibilidad.

Para una oficina central que gestiona la flexibilidad a largo plazo, esa diferencia podría ser importante.

Cómo se podría crear un marco

Cualquier estructura comenzaría con Robinson debido a la igualación salarial. Es probable que se incluya a Yabusele, con una selección o un prospecto dependiendo de cómo Dallas valore el dinero que vence.

Un esquema razonable podría verse así:

Los Knicks reciben:

• Daniel Gafford

Los Mavericks reciben:

• Mitchell Robinson

• Guerschon Yabusele

• Compensación adicional

Dallas podría ver el contrato que expira de Robinson como una forma de crear flexibilidad el próximo verano. Nueva York aseguraría una estabilidad con costos controlados en el centro durante los próximos tres años si eligen esa ruta.

Mitchell Robinson es el mejor reboteador ofensivo de esta generación… sus estadísticas esta temporada son irreales: – 1º en OREB% (29,9%) – 1º en REB% (25,1%) – 1º en OREB por 100 personas – 1º en REB por 100 personas – Los Knicks tienen un +17,59 con él en la cancha

Palabras finales para Nueva York

Mover a Robinson sería difícil. Es respetado en el vestuario y fundamental en la defensa de los Knicks. También es uno de los jugadores más impactantes de la plantilla cuando está sano. Gafford aporta estabilidad y disponibilidad, pero Robinson todavía tiene el techo más alto y la influencia más dramática juego a juego.

Si los Knicks están dispuestos a asumir algún riesgo y confiar en su personal médico, mantener a Robinson podría ofrecer en última instancia la mayor recompensa. Gafford es una opción viable. Robinson todavía podría ser la mejor apuesta.