Los Knicks consiguen a Anthony Davis para KAT en una nueva idea comercial de gran éxito

tAquí hay preguntas serias sobre qué el El futuro parece para el Mavericks de Dallas después del despido de Nico Harrison. ha habido múltiples informes contradictorios en ¿Qué planea hacer la franquicia con el gran hombre estrella? Antonio Davisy ahora se está buscando un intercambio como un más posibilidad real. Con eso, el Knicks de Nueva York podría dar un paso al frente y cerrar un trato histórico para el ex campeón.

Escribiendo para Bleacher Report, Eric Pincus ofreció una idea comercial eso envía a Davis a los Knicks en un acuerdo masivo de tres equipos. Aunque es difícil imaginar que los Knicks estén logrando importante cambios en su plantilla actual, la reciente actualización de lesiones a Jalen Brunson podría significar que se avecina un cambio.

“La pregunta para los líderes interinos Michael Finley y Matt Riccardi es: ¿Y ahora qué? ¿Intentan mejorar el equipo para la postemporada o iniciar una reconstrucción adecuada alrededor del novato Cooper Flagg, de 18 años? Pincus escribió. “Como primera entrega de una serie que intenta arreglar a los Mavericks, la siguiente es una idea comercial de tres equipos: unir a los New York Knicks y Redes de Brooklyn—Eso reubica a Anthony Davis y comienza el cambio hacia una nueva identidad”.

Davis se ha perdido una buena cantidad de tiempo en lo que va de temporada, pero cuando esté sano, sigue siendo un grandote de primer nivel en ambos lados del balón. En cinco apariciones, el jugador de 32 años promedia 20,8 puntos, 10,2 rebotes y 2,2 asistencias con un 52% de tiros de campo.

Idea comercial de Anthony Davis Knicks

Según Pincus, aquí está su idea comercial que envía a la estrella All-NBA y All-Defensive a la Gran Manzana:

Los Mavericks obtienen: Karl-Anthony Towns, Guerschon Yabusele, Tyler Kolek, Pacôme Dadiet, Ariel HukportiExcepción comercial de 4 millones de dólares (Dwight Powell)

Los Knicks obtienen: Antonio Davis, Jaden Hardy, Brandon Williams, Dante ExumDerechos de Vanja Marinković (Nº 60 en 2019, a través de los Brooklyn Nets), excepción comercial de 2,8 millones de dólares (Dadiet), excepción comercial de 2,2 millones de dólares (Kolek)

Las redes obtienen: Dwight Powell$5 millones, selección de segunda ronda de 2027 (de los Knicks)

Se espera que los Mavs trabajen con el campamento de Anthony Davis durante los próximos 2 meses para decidir si buscan un intercambio durante la temporada, según @TheSteinLine Más aquí: t.co/G8uCP6xEIb

Suponiendo que la idea de Pincus funcione en el Máquina de cambios de la NBAeste acuerdo cambiaría la paisaje de la ligacomo fue el caso cuando Davis fue enviado a los Mavericks por Luka Doncic en febrero. Aunque este lanzamiento llegó antes el noticias recientes sobre lesiones de Brunsonsu razonamiento detrás la idea proviene del hecho que tanto los Knicks como los Mavericks han mostrado voluntad de hacer movimientos descarados en el pasado.

Dallas lo haría quiero una actualización completa con Bandera de Cooper y algunos otros talentos jóvenes, y si bien este intercambio no genera mucho de eso, dejarían a Davis en lo que parece ser un experimento fallido.

Para Nueva York, Brunson y Towns fueron nombrados por B/R como ser uno de los dúos principales que podrían necesitar rupturaY aunque tienen fuertes defensores laterales, Davis es una mejora enorme. de Pueblos cuando se trata de pintar defensa y protección de llanta.

Este acuerdo no sería fácil y cambiaría drásticamente el futuro de ambos equipos. Sin embargo, como escribió Pincus, el cambio podría no perjudicar a ninguna de las franquicias.

«La realidad es que no hay un retorno al nivel de Dončić en el horizonte para Davis… Ese es el riesgo que tomó Harrison y que finalmente le costó su trabajo», escribió. «El riesgo para Nueva York es la salud de Davis, pero si el equipo puede gestionar con éxito sus minutos, los Knicks podrían ser más formidables en la postemporada con la mejora defensiva».

Problemas que surgen en Nueva York

Es difícil imaginar un oficio como este, específicamente desde el lado de los Knicks, pero como hemos vistono hay ningún acuerdo potencial fuera de el pregunta en la NBA. Sin embargo, hasta que hagan un movimiento, o si otro equipo intenta hacerse con Davis, Nueva York tiene algunos otros problemas de qué preocuparse.

Escribiendo nuevamente para Bleacher Report, Dan Favale destacó múltiples aspectos de los Knicks esa necesidad de ser arreglado si quieren ser verdadero contendientes al título en el Este. Ellos son 7-4 y tercero en el Estepero la lesión de Brunson, persistente Preguntas de pueblosy mediocre actuaciones de la el banco son todos signos eso Este equipo no está a la altura de las expectativas.

«A pesar de lo que mostrarán muchas de las estadísticas, la ofensiva ha tenido problemas contra la competencia de élite», escribió Favale sobre el equipo. “Algunas de sus peores actuaciones también se produjeron al principio del calendario, cuando el entrenador en jefe mike marrónEl sistema todavía estaba fresco. Para ello, su sistema restos fresco. Las curvas de aprendizaje son parte integrante de lo que los Knicks están intentando hacer. Aun así, tienen un puñado de ajustes que ya vale la pena considerar, si no implementar directamente”.

Luego destacó el ritmo de los Knicks, el forzando tiros a la ofensiva, una falta de usando la mejor alineación del equipo, la necesidad de ‘volverse más raro’ con los minutos de Brunson, y una falta de seguimiento El estilo de Brown, como zonas. en el cual el equipo necesita mejorar.

Aún así, Nueva York se ubica cuarto en rating neto y tercero en rating ofensivoBuenas señales para un equipo que recibió muchas sugerencias de Favale.

La lesión de Brunson es un completamente Un tema diferente, y hasta que regrese, el equipo probablemente no lucirá ni cerca de su mejor momento.