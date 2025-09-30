Los jugadores naturalizados de Malasia abren sus votos después de que Fam FIFA está prohibido

VIVA – Sanciones FIFA a la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) y siete jugador naturalizado Avanzando el sudeste de Asia. Esto desencadenó una reacción de uno de los jugadores naturalizados de Malasia que ahora juegan en los Estados Unidos, Liridon krasniqi.

Krasniqi no está incluido en los siete jugadores que fueron sentenciados. Sin embargo, el mediocampista nacido en Kosovo sintió que no podía permanecer en silencio al ver a sus colegas como víctimas. Ha sido registrado siete veces defendiendo Equipo nacional de Malasia y contribuyó con un objetivo.

A través de cargas en Instagram, Krasniqi evaluó que la decisión de la FIFA era realmente perjudicial para Malasia. «Lo que está sucediendo ahora con la repentina decisión de la FIFA contra nuestro equipo nacional es realmente injusto. Esto no respeta a Malasia, nuestros jugadores, nuestros fanáticos y años de trabajo que se han llevado a cabo de manera transparente y cumplen con todas las regulaciones», escribió.

Afirmó que el proyecto de naturalización de Malasia había pasado por un canal oficial. Según él, todos los procedimientos se llevan a cabo de acuerdo con las reglas, incluido el gobierno, FAM, a la FIFA.

«Este jugador ha sido aprobado. Ahora, de repente, la decisión ha cambiado? ¿Por qué? ¿Quién?» escribió krasniqi.

Además, el jugador que ahora defiende a Miami United evalúa que este problema ya no es solo un documento. «Esto es una cuestión de autoestima, integridad, de un país que está aumentando, y ahora, por supuesto, el poder que existe tiene miedo del surgimiento del tigre de Malaya», dijo.

En esa ocasión, Krasniqi también pidió la unidad del pueblo de Malasia. Consideró que se necesitaba un apoyo total para que el equipo nacional no vacilara para enfrentar presión. «Este es el momento de que todos los malayos, jugadores, fanáticos, medios de comunicación, gobierno, todos, se unan. Si no nos defendemos, quién más lo hará», escribió.

Agregó que el espíritu de unión era la clave para mantener a Malasia de pie. «Para los malayos, ahora es el momento de unir, apoyar a nuestros jugadores, apoyar a nuestro equipo, apoyar nuestras banderas. No someteremos a la injusticia», continuó.

Al final de su declaración, Krasniqi honró a Tunku Ismail Sultan Ibrahim, a la que se refirió como una figura importante detrás del aumento del fútbol de Malasia.