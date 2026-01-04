VIVA – Jay Idzes En el centro de atención se acabó Sassuolo no pudo mantener su liderazgo al ser anfitrión Parma en la jornada 18 de la Liga Italiana 2025/2026. El empate lo hizo el defensor. Equipo Nacional Indonesia recibió una calificación insatisfactoria de los medios locales.

Jugando en el estadio Mapei, el sábado 3 de enero de 2026, el Sassuolo tuvo que conformarse con compartir los puntos después de empatar con el Parma por 1-1. De hecho, el equipo local se había adelantado antes de encajar finalmente en la primera parte.

Sassuolo abrió el marcador con un cabezazo de Kristian Thorstvedt que el portero del Parma, Edoardo Corvi, no supo anticipar. Sin embargo, esta ventaja no duró mucho.

En el minuto 24, Parma logró empatar con un zurdazo de Manuel Pellegrino desde fuera del área. Jay Idzes, que era el tope de la defensa del Sassuolo, intentó bloquear el disparo del delantero argentino, pero no logró bloquear el balón que rodó hacia el ángulo izquierdo de la portería.

El empate 1-1 se prolongó hasta el final del partido.

A raíz de este momento, la actuación de Jay Idzes llamó la atención del medio italiano Tutto Sassuolo. El defensa holandés obtuvo una puntuación de 5,5, una de las más bajas del partido.

“Encontró un rival para Pellegrino”, escribió Tutto Sassuolo en una reseña de la actuación de Idzes.

Los medios consideran que Pellegrino es un duro desafío para la zaga del Sassuolo, incluido Idzes, sobre todo en los duelos físicos.

«El delantero centro argentino es físicamente difícil de mover y los jugadores indonesios pierden con demasiada frecuencia en los duelos», escribieron.

Tutto Sassuolo también cree que Idzes debería haber tomado una decisión diferente cuando se produjo el gol.

«Podría haber salido e intentar bloquear el gol de Pellegrino», continúa la reseña.

Mientras tanto, el técnico del Sassuolo, Fabio Grosso, lamentó que su equipo no haya conseguido la victoria. Sin embargo, el entrenador que llevó a Italia a ganar el Mundial de 2006 enfatizó que no quería culpar a ningún jugador en particular.

“Les dejamos marcar el empate, pero no pudimos volver a ponernos delante”, dijo Grosso.

Consideró que Sassuolo debería haber aparecido más eficaz, sobre todo en la segunda parte.

«En la segunda parte pudimos haber tenido un impacto diferente, especialmente en los últimos metros, y no dejamos al equipo contrario abierto al ataque», dijo.