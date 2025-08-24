Los jugadores extranjeros están listos para debutar, Psim Yogyakarta está decidido a sorprender a Persib Bandung

Banţul, Viva – Psim yogyakarta Volver a competir en la tercera semana Súper liga 2025/26, enfrentando a los campeones defensores Perseguidor Bandung. El partido se llevará a cabo en el Sultan Agugg Stadium, Bantul, el domingo 24 de agosto de 2025 a las 15.30 WIB. Después de haber sido retenido a un empate 1-1 de Arema FC la semana anterior, PSIM ahora espera mejores resultados en esta pelea.

Preparación cuidadosa de Laskar Mataram

El entrenador Jean Paul Van Gastel dijo que su equipo había realizado un análisis en profundidad del desempeño del partido anterior e incluso aprendió las fortalezas y debilidades de PERSIB:

«Hemos analizado el juego previamente realizado cuando los oponentes Arema FC y también hemos analizado el juego del oponente. Hacemos preparaciones sobre cómo explotar las debilidades y anticipar la fuerza del oponente», explicó Van Gastel según lo informado por el sitio web oficial I.League.

La alta motivación también fluye, especialmente porque los oponentes enfrentaron fueron campeones la temporada pasada:

«El próximo partido enfrentaremos al equipo de campeonato la temporada pasada. Respetamos a todos los oponentes, incluido Persib. Pero, por supuesto, intentaremos dar lo mejor. Estoy muy ansioso por el partido contra Persib», agregó el entrenador.

Van Gastel también permaneció vigilante a pesar de que Persib acababa de perder ante PersiJap:

«A pesar de que acaban de perder ante Persijap, por supuesto, todavía no será fácil y nuestro equipo luchará duro para el partido más tarde».

Los nuevos jugadores extranjeros están listos para debutar

PSIM acaba de reclutar a dos jugadores extranjeros de los Países Bajos. Solo Anton Phase está lista para ser desplegada en esta pelea; Mientras Donny Warmerdam todavía tiene que esperar aproximadamente una semana.

Posición en la clasificación

Ahora, PSIM está en la séptima posición de la clasificación con 4 puntos de una victoria y un empate de dos partidos. «El capital positivo que debe convertirse en una tendencia ganadora en casa», según él.

Record de cabeza a cabeza (H2H) PSIM vs Persib Bandung

Esta es una reunión rara entre PSIM y PERSIB. Según Detik.com, esta es la primera vez que los dos equipos se conocen en la era de la Super League. El último duelo tuvo lugar en la Liga Indonesia de 2006, que se convirtió en un récord importante para este partido histórico Detikcom.

Resumen de reuniones anterior:

5 de febrero de 2006: PSIM perdió 0-2 ante Persib en casa.

2 de mayo de 2006: terminó en un empate 1-1 mientras tocaba en Bandung Idn Times jogjaliputan6.com.

Psim en la historia nunca ha ganado una victoria sobre Persib, con una nota: 1 derrota y 1 empate de las dos reuniones