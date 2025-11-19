Los jugadores encuentran un error poco común en Roblox Cultiva un jardín, ¿realmente puedes duplicar tu cosecha?

Jacarta – Comunidad cultivar un jardínuno de juego la simulación de jardinería más popular en Robloxestá siendo animado por informe aparición falla raro que se dice que puede duplicar la cosecha.

Esta noticia surgió de las discusiones entre jugador en comunidades en línea, generando curiosidad y dudas: ¿este fallo realmente funciona o es sólo una coincidencia resultante de un error del servidor?

El juego Roblox Grow A Garden se está volviendo viral

¿Cómo ocurre este problema?

Algunos jugadores informaron que el problema apareció cuando cambiaron de jardín muy rápidamente. Cómo, jugadores:

– Plantar cultivos o cosechar,

– Luego muévete a otro parque justo antes de la pantalla de carga,

Cuando se completa el proceso de carga, las plantas o cultivos que fueron tomados anteriormente aparecen nuevamente, por lo que parecen haber sido «duplicados».

Esta acción a menudo se denomina «error de acción previa a la carga» porque ocurre antes de que el juego haya terminado de sincronizar los datos. Según los informes de los jugadores, este fallo aparece con mayor frecuencia durante las horas de mayor actividad del servidor, cuando el juego experimenta un ligero retraso.

Algunos jugadores incluso afirman que lograron “duplicar” la cantidad de frutas raras como cocos u otras frutas de alto valor simplemente aprovechando el momento de movimiento del jardín.

¿Es cierto que este fallo duplica la cosecha?

Según varios informes que circulan, este fallo no es una duplicación permanente como los grandes exploits que han aparecido en otros juegos. El efecto de falla es más como:

– Los elementos son visibles nuevamente después de cargarlos,

– El juego no ha tenido tiempo de registrar que se ha tomado la cosecha,

– Finalmente el sistema vuelve a mostrar la cosecha en el jardín.

Sin embargo, algunos jugadores admiten que aún obtienen más cosechas después de realizar este truco varias veces. Sin embargo, no hay evidencia de que esta duplicación ocurra con una alta tasa de éxito o pueda replicarse de manera consistente.

Varios otros informes dicen que este problema técnico puede causar:

– Gran retraso,

– Los artículos no se guardan,

– Incluso el juego falla si la cantidad de cosecha duplicada es demasiado.

Método oficial para duplicar la cosecha: no todo es un problema técnico

Curiosamente, en Grow a Garden, existen varios métodos oficiales diseñados por el desarrollador para brindar oportunidades de duplicación: