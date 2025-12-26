¡Los jugadores del Manchester United se vuelven locos en la Copa Africana de Naciones 2025! Amad Diallo y Bryan Mbeumo ganan el premio al Jugador del Partido

Marruecos, VIVA – Dos jugadores del Manchester United tuvieron una actuación brillante en el evento. Copa Africana de Naciones 2025 (AFCON 2025). Amad Diallo Y Bryan Mbeumo Ambos consiguieron ganar el premio al Jugador del Partido en su primer partido con sus respectivas selecciones.

Amad Diallo se convirtió en el héroe de la victoria de Costa de Marfil contra Mozambique. El extremo de 22 años anotó el gol de la victoria en el minuto 49, asegurando que Costa de Marfil ganara por poco 1-0. La actuación de Amad durante todo el partido se consideró muy decisiva, tanto a la hora de crear oportunidades como de mantener la intensidad de los ataques.

La confianza depositada por el técnico de Costa de Marfil ha sido recompensada íntegramente por Amad. Este gol enfatizó su importante papel en la primera línea y fortaleció su estatus como uno de los jugadores clave en este torneo.

Mientras tanto, Bryan Mbeumo no estuvo menos impresionante defendiendo a Camerún. El jugador del Manchester United pareció dominante cuando Camerún venció a Gabón por 1-0. Aunque no marcó ningún gol, la contribución de Mbeumo en la construcción de ataques, el movimiento sin balón y la presión sobre la defensa rival lo hicieron digno de ser nombrado Jugador del Partido.

Las brillantes actuaciones de Amad Diallo y Bryan Mbeumo son una señal positiva, tanto para sus respectivas selecciones nacionales como para el Manchester United. Ambos demostraron un desempeño consistente a nivel internacional, al mismo tiempo que demostraron su calidad en el gran escenario de la Copa Africana de Naciones.

Con un desempeño como este, el Manchester United debería esperar que estos dos jugadores puedan generar un impulso positivo cuando regresen a la competencia de clubes después de la AFCON 2025.