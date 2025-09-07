Los jugadores de Steelers reciben un disparo ‘irrespetuoso’ en Jets QB Justin Fields

Disparos disparados.

Pittsburgh Steelers esquinero Echols de Brandin reveló el plan de juego del equipo sobre cómo detener el Jets de Nueva York en la semana 1.

«[Justin Fields’] Las piernas son probablemente uno de sus rasgos más dominantes. Así que solo tratamos de eliminar eso y obligarlo a tener que jugar como mariscal de campo. Si hacemos eso, creo que deberíamos ser buenos ”, dijo Echols a Steelers Reporter Chris Adamski.

Steelers DB Brandin Echols en Justin Fields:

– Chris Adamski (@c_adamskitib) 3 de septiembre de 2025

«Esto es irrespetuoso …», analista de la NFL Dom C. respondió en las redes sociales.

La toma de Echols no necesita mucha interpretación

El ex producto de Kentucky dice la parte tranquila en voz alta.

Fields es uno de los quarterbacks más dinámicos de la NFL hoy. Sin embargo, ha demostrado ser tremendamente inconsistente como pasador. «Forzarlo» a jugar QB, y las probabilidades dicen que funcionará para Echols y los Steelers.

A través de sus cuatro años en la NFL, Fields tiene 31 intercepciones, 44 balones sueltos y posee un porcentaje de finalización profesional del 61.1%. Fields tuvo un porcentaje de finalización del 65.8% más alto de su carrera la temporada pasada. Sin embargo, en comparación con el resto de la liga, ocupó el puesto 22 en la NFL entre los QB que jugaron en al menos tres juegos, por ESPN.

«No creo que sea falso, sin embargo, es irrespetuoso», agregó Dom C. en las redes sociales.

Echols, de 27 años, es uno de los muchos antiguos aviones que aparecen en este enfrentamiento. Ingresó a la liga como la selección general número 200 en la sexta ronda del draft de la NFL 2021.

Ironía en su máxima expresión

Los comentarios de Echols no son halagadores para los campos, pero aquí hay algo de ironía. El defensor de los Steelers reveló que la clave del juego es hacer que los campos «jueguen mariscal de campo». Bueno, eso es exactamente lo que los Jets quieren que haga.

«Vamos a dejarlo jugar como mariscal de campo», dijo el entrenador en jefe Aaron Glenn a los medios de comunicación en las reuniones anuales de la liga en marzo a través del periodista Ethan Greenberg. «Eso es lo que siempre quiso hacer. No estoy diciendo que no haya tenido la oportunidad de jugar eso, hacer eso en otros lugares. Ese no es mi problema. Sé lo que quiero hacer con ese jugador. Obviamente quiero utilizar sus piernas, pero quiero darle la oportunidad de salir y jugar como quarterback».

Glenn y este cuerpo técnico creen que hay potencial sin explotar con campos que se pueden desbloquear en el entorno adecuado.

Si tiene razón y los Jets pueden aprovecharlo, podrían haber encontrado a su mariscal de campo de franquicia.

Palabras audaces del entrenador en jefe de los Jets

Los Jets no solo planean dejar que los campos jueguen como mariscal de campo, sino que creen que puede ser muy bueno para arrancar.

«Tiene una confianza tranquila sobre sí mismo», dijo el entrenador Glenn a la NFL Network Judy Battista en la reunión anual de la liga en marzo. «Realmente puede lanzar la pelota profunda muy, muy bien. Obviamente, sus piernas son algo dinámico, no solo en la universidad, sino también en la NFL. Creo que está listo para romper como un mariscal de campo de primer nivel. Entonces, él va a hacer todo lo que pueda para ser uno de los mejores, y vamos a entrenar a nuestros avances para asegurarse de que haga un buen trabajo allí».

Cómo se verá la ofensiva bajo el PlayCaller de la NFL de primer año, Tanner Engstrand, ha sido uno de los grandes misterios de la temporada baja. Las respuestas a esa pregunta apremiante se revelarán el domingo 7 de septiembre, cuando los Jets se enfrenten a los Steelers en el MetLife Stadium.