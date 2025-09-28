Los jugadores de MU fueron golpeados por residuos humanos en la jaula de Sunderland

VIVA – Legend del Manchester United, Wayne RooneyRevelando una experiencia desagradable siempre experimentada por sus compañeros de equipo antes de un partido fuera de casa. Compartió la historia en el evento titulado The Wayne Rooney Show.

Rooney, que ahora tiene 39 años, es el máximo anotador de todos los tiempos Manchester United con un puntaje de 253 goles. Durante 13 años defendiendo a los Red Devils (2004-2017), sintió el apogeo bajo la tutela de altos directivos como Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis Van Gaal, a José Mourinho.

A lo largo de MuRooney recolectó varios títulos prestigiosos. Incluyendo cinco trofeos Liga PremierUna Copa FA, tres tazas de liga, cuatro escudos comunitarios, una Liga de Campeones, una Europa League, a la Copa Mundial del Club de la FIFA. También tenía un dúo con grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Paul Scholes y Rio Ferdinand.

Sin embargo, a pesar de jugar en grandes clubes, el viaje de Rooney con Mu no siempre es hermoso. Hay momentos difíciles que recuerda, especialmente cuando se someten a juegos fuera de lugar.

Rooney me dijo, uno de los eventos más sucios experimentados por su equipo cuando se enfrenta a Sunderland. No jugó en ese momento por ser suspendido, pero fue testigo de los vergonzosos eventos que sucedieron a sus colegas.

«En ese momento me suspendieron. Pero en el vestuario había un baño y el techo estaba roto. Todo el contenido del inodoro cayó, directamente en el vestuario, sobre los jugadores y su ropa», dijo Rooney, informado por Sportbible.

Según Rooney, la condición hizo que los jugadores fueran muy perturbados antes de competir. «Hay mucha tierra allí, todos caen sobre ropa», dijo sin rodeos.

Además del incidente, Rooney también destacó la condición del vestuario en varios otros estadios. Dijo que el vestidor de Tottenham y Chelsea siempre se sentía caliente, por lo que a menudo decidía pararse afuera después de usar uniformes lo más rápido posible.

«Mientras está en Anfield, el vestuario siempre es muy frío», continuó Rooney. «No sé si establecen deliberadamente la temperatura así».

Rooney también reveló su experiencia emocional cuando regresó a Goodison Park, la sede de Everton, su club de infancia. Como jugador nacido en Liverpool y había sido criado por Everton, Rooney afirmó estar en gran presión cada vez que jugaba allí después de migrar a MU en 2004 con un valor de transferencia de £ 27 millones.

«Goodison es un lugar que siempre es difícil para mí. Mi padre nunca vino cuando jugué allí. Sabía que obtendría mucho ridículo de los seguidores», dijo Rooney.

La historia de Rooney es un recordatorio de que detrás del brillo del fútbol superior de Europa, hay otro lado que rara vez es conocido por el público, incluidas experiencias desagradables detrás de la puerta del vestuario.