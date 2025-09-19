Los jugadores de los Bears plantean la experiencia Matt Eberflus antes del regreso de Chicago

Pregúntele a cualquier fanático de la Bears de Chicago Para depilarse poético sobre la era Matt Eberflus, probablemente te golpearán con una prosa que suena como si Edgar Allan Poe fue quien la escribió. Cualquier descripción de esa tenencia que pueda proporcionar resultará tan sombría y oscura como ‘Las campanas’Pero lo que puedo decirle es que Eberflus fue 14-32 como entrenador en jefe de los Bears, e incluso cuando lo escribo, estoy legítimamente atónito que el total de ganancias es tan alto como 14.

A medida que se acerca este domingo, con Eberflus regresando a Soldier Field como el coordinador defensivo del Dallas CowboysNo es sorprendente que volvamos a visitar su tenencia de temporada y media en Chicago. Y solo porque el cumplido más sincero que pude pagar a la era de Matt Eberflus fue que se convirtió en una barba antes de que su última temporada entrenando a los Bears, no significa que los muchachos en el vestuario de Chicago que jugaran para Flus no tener cosas mucho más agradables que decir Sobre alguien que, por todas las cuentas, es un hombre mucho mejor que un entrenador en jefe.

«No ganamos lo suficiente y todo eso, pero tengo buenos recuerdos de Flus y tengo mucho respeto por él como hombre y como entrenador», ala cerrada Agricultor dijo, según Chris Kwiecinski de Fox 32 Chicago. «Creo que él inculcó una ética de trabajo muy duro aquí».

«Tuvimos algunos buenos momentos con el entrenador FLUS», apoyador Tremaine edmunds Agregado, y para el crédito de Eberflus, hubo un punto durante la temporada 2023 cuando su defensa lo puso en marcha y jugó como una de las diez mejores unidades durante varios meses seguidos.

Matt Eberflus reflexiona sobre la tenencia de los osos

En línea con lo que muchos de sus antiguos jugadores han dicho sobre él, Matt Eberflus, previsiblemente, tampoco tenía una mala palabra que decir sobre su tiempo con los Bears.

«Siempre me encantó trabajar con los jugadores allí. Jugamos una buena pelota», dijo Eberflus a los periodistas el 18 de septiembre. «Cuando te conviertes en entrenador en jefe, es un trabajo diferente, así que aprendes muchas cosas. Las experiencias allí, ciertamente aprecio todas esas».

Eberflus señaló que no está pensando en la bienvenida que recibirá de los fanáticos en Soldier Field el domingo por la tarde, pero en el fondo, sabes que el pensamiento ha pasado por su mente, aunque solo sea un pensamiento mirando en medio de prepararse para una ofensiva de Bears con un nuevo juego de juegos, algunas armas nuevas y una gran desesperación.

¿Qué pueden esperar los Bears de los Cowboys D de Matt Eberflus?

En primer lugar, la ofensiva de los Bears puede esperar que quizás una defensa igualmente desesperada de los Cowboys llegue al campo de soldados el domingo por la tarde. El fin de semana pasado, Dallas fue iluminado por Russell Wilson y el Gigantes de Nueva York. Tomó un gol de campo de 64 yardas desde Brandon Aubrey Y algunos heroicos ofensivos solo para que los niños sobrevivan y eviten un hoyo de 0-2 propio.

«Tenemos que jugar una mejor defensa del equipo», Eberflus dijo de la actuación de su unidad el pasado fin de semana, según Kevin Patra de NFL.com. «Todos tenemos que estar en la misma página, tenemos que hacer un buen trabajo de alineaciones y técnica clave, y jugar al fútbol limpio».

Esquemáticamente, los osos saben lo que obtendrán de Eberflus. Históricamente, hay una forma en que las defensas de Flus operan y, con toda probabilidad, los Cowboys no se desviarán mucho de eso esta semana. Pero como Eberflus dijo una vez regresando del descanso de medio tiempo de un juego televisado a nivel nacional, podría tener algunos trucos bajo la manga el domingo.

«Podría arrojarnos muchas bolas curvas», receptor de Bears Djome Moeure es Dicho de Eberflus. «Conociéndolo, él hará los conceptos de la zona, así que veremos un montón de eso, con suerte. Esperemos que arrojen a un hombre allí para que podamos ir tras ellos».