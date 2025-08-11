Los jugadores de la Premier League no volverán a usar los neumáticos del capitán de Rainbow

VIVA – El capitán de Pelangi, que ha sido un símbolo de apoyo para la comunidad LGBT+, ya no se verá en el escenario Liga Premier Temporada 2025/2026.

Este paso se dio después del final de la cooperación entre la Premier League y Stonewall, una organización de caridad que se movió en el tema LGBT+. La colaboración que se ha estado ejecutando durante una década se detuvo oficialmente, y el impacto se sintió inmediatamente en el campo.

A pesar de que la cooperación había terminado, la Premier League insistió en que no detuvieron completamente la campaña de solidaridad con LGBT+. Se planean que campañas similares se celebrarán en febrero. Sin embargo, ya no implica el uso de los neumáticos del Capitán Rainbow como temporadas anteriores.

El uso del Capitán Pelangi Tire había cosechado el centro de atención la temporada pasada. Uno de ellos vino de Marc Guehi, un jugador de cristal, que agregó las palabras «Amo a Jesús» al neumático del capitán de Pelangi que llevaba puesto. La acción recibió una advertencia de la FA, pero no fue seguida por sanciones. Guehi incluso volvió a hacer lo mismo en la próxima pelea sin consecuencias.

Por otro lado, Sam Morsy, Capitán Ipswich Town, decidió no usar un neumático Rainbow. Continuó usando un neumático de capitán estándar durante el partido.

Una década de una campaña y un símbolo de arco iris

En los últimos 10 años, la Premier League ha llevado activamente una campaña inclusiva con Stonewall. Además del uso del neumático del capitán de Pelangi, los jugadores también usan cordones estampados de arcoiris como una forma de apoyo para la comunidad LGBT+.

Ahora, con el final de la asociación, el público espera qué forma de la campaña inclusiva de la Premier League en el futuro, sin el símbolo icónico del arco iris, que ha sido sinónimo de la lucha por la igualdad.