Los jugadores de Arabia Saudita están preocupados por la selección de Indonesia: Calvin Verdonk está tachado

Yeda, VIVA – Noticias sobre jugadores. selección de arabia saudita que luce ansioso ante el duelo contra equipo nacional de indonesia De Clasificación para el Mundial 2026 Conviértete en un lector perseguido viva deporte Durante el miércoles 8 de octubre de 2025.

Otra noticia que está en el punto de mira es sobre Calvin Verdonk el cual fue tachado de cara al duelo contra Los Halcones Verdes.

Aquí cinco de las noticias más populares del canal de deportes resumidas por Viva Round Up:

5. Lamento que Emil Audero no haya podido defender a la selección de Indonesia en la clasificación para el Mundial.



El portero de la selección de Indonesia, Emil Audero. Foto : Instagram @timnasindonesia

El portero de la selección de Indonesia, Emil Audero Mulyadi confirmado ausente en el partido de cuarta ronda Las eliminatorias del Mundial de la Zona Asiática 2026 tras sufrir una lesión que le obligó a retirarse de la plantilla de Garuda de cara al partido contra la selección de Arabia Saudita.

4. Ole Romeny se siente perdido de cara al partido de la selección de Indonesia contra Arabia Saudita, ¿qué onda?



Ole Romeny, Indonesia vs China en las eliminatorias del Mundial 2026

La ausencia de Marselino Ferdinan en la selección de Indonesia para la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de la Zona Asiática 2026, aparentemente dejó una profunda impresión Para Romeny. Para el delantero del Oxford United, la ausencia de Marselino en el equipo hace que el ambiente sea diferente.

3. Incluyendo a Calvin Verdonk, 6 jugadores de la selección indonesia fueron tachados por delante de Arabia Saudita



Calvin Verdonk, selección de Indonesia vs Japón en las eliminatorias para el Mundial

La selección de Indonesia ciertamente no aparecerá con toda su fuerza cuando se enfrente a la selección de Arabia Saudita en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de la Zona Asiática 2026. Incluido el lateral izquierdo Calvin Verdonk.

2. Los jugadores de Arabia Saudita están preocupados ante la selección de Indonesia, la foto del entrenamiento es el centro de atención



Indonesia vs Arabia Saudita en el partido de clasificación para el Mundial 2026

Antes del partido candente contra la selección de Indonesia en la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, las expresiones de los jugadores de la selección de Arabia Saudita se convirtieron en el centro de atención del público. En la última foto subida por la cuenta oficial de la federación de fútbol de Arabia Saudita, los jugadores parecen mostrar cara tensa y ansiosa Al realizar la última sesión de entrenamiento.

1. Más popular: 7 jugadores de naturalización le fallaron a la selección nacional de Indonesia, 15 estrellas se apagan demasiado pronto



Sergio van Dijk, exjugador de la selección de Indonesia (Foto: Dede Idrus) Foto : VIVA.co.id/Dede Idrus (Bandung)

Las noticias sobre 7 jugadores naturalizados naturalizados le fallaron a la selección nacional de Indonesia Conviértete en un lector rápido Viva Sport Durante el martes 7 de octubre de 2025. Del fútbol internacional lo más destacado fueron las noticias de Listical sobre 15 fantásticas estrellas del fútbol que llegaron demasiado pronto.