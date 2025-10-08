Los jugadores de Arabia Saudita están preocupados por delante de enfrentarse al equipo nacional de Indonesia, entrenando fotos en el centro de atención

Jeddah, Viva – Antes del partido caliente contra Equipo nacional indonesio en la ronda 4 Calificación de la Copa Mundial 2026la expresión de los jugadores Equipo nacional de Arabia Saudita En el centro de atención pública. En la última foto cargada por el relato oficial de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, los jugadores parecían mostrar una cara tensa y ansiosa mientras se sometieron a la última sesión de entrenamiento.

La carga también fue ampliamente discutida por los ciudadanos, incluida la cuenta nacional de fútbol @bolaindonesia_up. Destacaron una atmósfera diferente de lo habitual en la sesión de entrenamiento de Herve Renard Squad.

«No es como de costumbre, en la última foto compartida por el relato oficial de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, los jugadores se ven llenos de tensión y ansiedad durante el entrenamiento antes del partido contra el equipo nacional indonesio», escribió la cuenta.

La ansiedad se consideró razonable. Porque, en las últimas dos reuniones contra Indonesia, Arabia Saudita tuvo dificultades para penetrar en la defensa de Garuda. Además, esta vez actuarán en la sede de Indonesia, el estadio principal de Bung Karno, que siempre ha sido un lugar embrujado para los oponentes del equipo nacional.

El partido entre Indonesia vs Arabia Saudita está programado para el jueves 9 de octubre de 2025 a las 00.15 WIB. Este partido es una prueba importante para ambos equipos que se dirigen a la Copa Mundial 2026.

Mientras tanto, el apoyo público para el país continúa fluyendo para el equipo de Garuda. Las oraciones y el entusiasmo también vinieron directamente del presidente de PSSI, Erick Thohir, que estaba realizando el servicio Umrah en Tierra Santa. Erick espera que el equipo nacional pueda parecer lleno de entusiasmo y traer los mejores resultados para el rojo y el blanco.