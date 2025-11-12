Los Juegos Olímpicos de Invierno y el Super Bowl se transmitirán en febrero

NBC ha revelado su próximo calendario de mitad de temporada, que incluye el estreno de la nueva serie de comedia “La caída y el ascenso de Reggie Dinkins.”

La serie de una sola cámara, que protagoniza a Tracy Morgan como una estrella del fútbol deshonrada buscando rehabilitar su imagen, se estrenará con dos episodios el 23 de febrero a partir de las 8 pm ET/PT. Pasará a su horario habitual de 8:30 el 2 de marzo. El elenco también incluye a Daniel Radcliffe, Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way y Jalyn Hall.

Inmediatamente después del estreno de “Reggie Dinkins”, “The Voice” regresará para su temporada número 29, que se denominará “The Voice: Battle of Champions”. Se llama así debido a que el El panel de entrenadores está compuesto en su totalidad por ganadores de “Voice”. La serie de competencia se transmitirá por televisión de dos horas el 23 de febrero a las 9 p. m. y el 25 de febrero a las 8 p. m. y el 26 de febrero a las 8 p. m. A partir del 2 de marzo y después de una transmisión por televisión el 4 de marzo, la serie se transmitirá en su horario normal a las 9 p. m., seguido de “Brilliant Minds” a las 10 p. m.

También en febrero, NBC transmitirá la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina el 6 de febrero, con la ceremonia de clausura programada para el 22 de febrero. NBC también transmitirá el Super Bowl LX el 8 de febrero desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, CA, mientras que el Juego de Estrellas de la NBA se transmitirá el 15 de febrero desde el Intuit Dome en Inglewood, CA.

Anteriormente en el programa, “The Wall” regresa el 5 de enero para su sexta temporada el 5 de enero a las 9 p.m., mientras que el drama de segundo año “The Hunting Party” regresará con su segunda temporada el 8 de enero a las 10 p.m.

Consulta el calendario completo a continuación

HORARIO DE MEDIA TEMPORADA 2026 (Nuevas fechas y horarios)

SÁBADO ENE. 3

8 – El Muro (R)

9 – Fecha límite NBC

10 – SNL Vintage

LUNES ENE. 5

8 – Médico St. Denis

8:30 – El periódico

9 – The Wall (estreno de temporada)

10 – Mentes brillantes

MARTES ENE. 6

8 – Baloncesto de la NBA

MIÉRCOLES ENE. 7

8 – Chicago Med

9 – Fuego de Chicago

10 – Policía de Chicago

JUEVES ENE. 8

8 – Ley y orden

9 – Ley y orden: UVE

10 – La partida de caza (estreno de temporada)

VIERNES ENE. 16

8 – El lugar de la felicidad

8:30 – Tropiezo

9 – Fecha límite NBC

DOMINGO FEBRERO. 1

8 – Baloncesto de la NBA

VIERNES FEBRERO. 6

Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina

DOMINGO FEBRERO. 8

Super Bowl LX

LUNES FEBRERO. 23

8 – La caída y el ascenso de Reggie Dinkins (Estreno de la serie)

8:30 – La caída y el ascenso de Reggie Dinkins

9 – La Voz

LUNES 2 DE MARZO

8 – Médico St. Denis

8:30 – La caída y el ascenso de Reggie Dinkins

9 – La Voz

10 – Mentes brillantes