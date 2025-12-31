Los juegos en línea se convierten en un nido para el radicalismo infantil, Densus 88 desmantela a los neonazis y la supremacía blanca

Yakarta, VIVA – El Destacamento Especial Antiterrorista (Densus) 88 de la Policía Nacional reveló datos preocupantes sobre la propagación ideología Apuntando a los neonazis extremos y la supremacía blanca. niño-niño a través de juego en línea.

Esta divulgación es el resultado de un examen de 68 niños que estuvieron expuestos a creencias extremas a lo largo de 2025. Los niños estaban repartidos en 18 provincias y conectados a través de varias plataformas digitales.

Portavoz Densus 88 La subcomisionada de policía de la policía antiterrorista, Mayndra Eka Wardhana, dijo que la propagación de ideología violenta se produjo a través de ciertas comunidades en línea y juegos en línea que contenían elementos de violencia.

«Expuesto a varias plataformas con el género True Crime Community, juegos en línea basados ​​en la violencia (Gore)», dijo Mayndra, citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Aunque lleva símbolos y narrativas extremas, Mayndra enfatizó que los niños no adoptan la ideología neonazi y de la supremacía blanca como una ideología pura. En realidad, esta ideología se utiliza como justificación de los actos de violencia que cometen.

«Admiten que estas ideologías sólo legitiman las acciones que emprenden para desahogar venganza o desagrado o desatar la violencia», afirmó.

Además, Mayndra reveló que la mayoría de las armas encontradas en niños expuestos a ideologías extremas no eran armas de fuego reales. Estas armas se pueden obtener fácilmente mediante transacciones en línea.

«La mayoría de las pistolas y cuchillos de juguete se compran online», afirmó.

Como se informó anteriormente, la Agencia Nacional Antiterrorista (BNPT) afirmó que hasta 112 niños en 26 provincias se radicalizaron en el espacio digital a través de juegos en línea y redes sociales a lo largo de 2025.

El jefe del BNPT, comisionado general de policía (retirado) Eddy Hartono, dijo que interactuaron con contenido terrorista radical, experimentaron vulnerabilidad psicológica y estuvieron involucrados en el fenómeno del actor solitario sin ningún encuentro físico.

«Los niños que han estado expuestos son una seria preocupación para el Estado. BNPT junto con el Equipo de Coordinación de Protección Especial para Niños Víctimas de Redes de Terrorismo continúan garantizando que los esfuerzos de rehabilitación, asistencia psicosocial y protección de los derechos de los niños se desarrollen de manera óptima», dijo Eddy en el comunicado de prensa de fin de año y desarrollo de las tendencias del terrorismo indonesio en 2025 en Yakarta, el martes, según lo monitoreado en línea.

Eddy afirmó que la red terrorista o simpatizantes del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) o Ansharuh Daulah (AD) están apuntando actualmente al proceso de radicalización contra niños y adolescentes.