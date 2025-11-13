Los juegos del hambre interpretan al director en Building Arena, Buscando a Katniss, Broadway

Desde el principio “Los juegos del hambre on Stage» se siente distópico. Teniendo lugar en Canary Wharf, el distrito financiero ultramoderno de Londres, la adaptación teatral de la querida novela de Suzanne Collins es la antítesis de una producción del West End con sus teatros históricos y ornamentados. De hecho, es difícil incluso distinguir el nuevo Teatro Troubadour Canary Wharf, construido expresamente, del resto de los edificios estilo almacén en el canal, hasta que ves un gran Sinsajo de bronce en su techo.

Mateo DunsterEl director nominado a Olivier y Tony, conocido por su trabajo en “2:22 A Ghost Story” del West End y “Hangmen” de Broadway, siempre quiso que fuera así. “Estás en el Capitolio”, le dice. Variedad por Zoom el día antes del estreno oficial de “Los juegos del hambre en el escenario”. «Se suma a eso. Y creo que no esperas encontrar un gran proyecto artístico y creativo en ese lugar. Incluso donde está, escondido detrás de Dishoom y al lado de los canales, tienes que encontrarlo».

Después de escanear sus entradas, a los miembros de la audiencia se les asigna un distrito entre 1 y 11 (el escenario sirve como distrito 12) y se embarcan en una especie de laberinto para encontrar su sección apropiada. Para llegar al distrito 5, subí una escalera, bajé un pasillo, pasé el bar y atravesé otro pasillo oscuro antes de ubicar mi asiento. El teatro en sí está configurado como una arena, con el espectáculo representado en forma circular y todos los asientos elevados por encima de él, como si el público realmente estuviera viendo a los niños luchar a muerte en vivo. Durante ciertas escenas, los asientos en cada extremo del escenario se mueven para permitir el paso de las escenas y los actores, y cuando un tributo de su distrito muere, la sección correspondiente de la audiencia parpadea en rojo. En una nota más ligera, el diseño también fomenta la participación de la audiencia cuando el estrafalario presentador de Los Juegos del Hambre, Caesar Flickerman, sube al escenario, con exclamaciones como “risas”, “awww” y “boo” mostradas en las pantallas y gritadas voluntariamente por los espectadores.

«Queríamos que la gente fuera implícita, ya sea de una manera divertida o para hacerles pensar realmente en lo que están viendo», dice Dunster sobre la configuración del teatro, que fue diseñada por Miriam Buether, quien también trabajó en la reciente producción de West End y Broadway de «Stranger Things: The First Shadow».

johan persson

De hecho, no todos los días se construye un teatro específicamente para una producción. El Troubadour Canary Wharf Theatre, con capacidad para 1.200 personas, comenzó a construirse hace apenas ocho meses y, según admite Dunster, apenas estaba terminado cuando se realizó el primer avance el 20 de octubre. En total, el espectáculo y el teatro costaron £26 millones ($34 millones), lo que le dio al equipo creativo la libertad de hacer todo lo posible, y lo hicieron, con varios soportes que subieron los escenarios y los actores del piso, acrobacias aéreas, pirotecnia y dos pantallas gigantes utilizadas para proyectar gráficos y videos.

«Quiero decir que no puedes hacer eso en ningún otro lugar», dice Dunster, calificando el proceso de «emocionante» y «único en la vida». «‘¡Hola, Matthew! ¿Quieres que te construyamos un teatro?’ ¿Cuántas veces va a pasar eso?

Pero la fuerza de un programa a menudo es tan fuerte como su protagonista, y Dunster tenía enormes zapatos que llenar para encontrar una Katniss que encarnara a la aguda y valiente heroína de Jennifer Lawrence, y asumir tanto las exigencias dialógicas (el guión de Conor McPherson se apega a la narrativa original en primera persona de Collins) como las demandas físicas del programa. «Es como Hamlet», dice Dunster sobre el papel de Katniss. «Es simplemente una parte enorme, enorme».

Entra Mia Carragher. La joven de 21 años, que debuta en el escenario con “Los juegos del hambre”, destacó ante Dunster en las primeras audiciones, que se centraron en la danza. El siguiente asalto fue combate y Carragher volvió a brillar. «Era feroz», recuerda Dunster. “Pensé: ‘Oh Dios, espero que pueda actuar’”.

johan persson

Tuvo suerte: Carragher se formó en la Escuela de Artes Escénicas de Tring Park en Inglaterra antes de partir a la ciudad de Nueva York a los 18 años para asistir al Lee Strasberg Theatre and Film Institute, conocido por su educación en actuación según el Método. «Ese es el tipo de mujer joven que es», dice Dunster. «Ella tiene todas las herramientas y es muy raro encontrar eso en alguien que es muy joven».

En la obra “Los juegos del hambre”, Carragher corre alrededor del escenario, trepa a andamios, se eleva en el aire y, por supuesto, emplea las habilidades características de Katniss con el arco y las flechas. Lo bueno es que proviene de una familia de atletas: su padre es el analista de fútbol y ex jugador del Liverpool Jamie Carragher, su madre es corredora de maratón y su hermano es futbolista profesional.

«Eso fue realmente tranquilizador. Pensé que estará en su ADN», dice Dunster. «Ella nunca se ha quejado ni una sola vez de una lesión o cansancio. Simplemente se levanta, lo hace, y se levanta y lo vuelve a hacer. Soy una gran admiradora».

Katniss de Carragher lidera un conjunto de 21 personas, en su mayoría formado por jóvenes de entre 18 y 24 años, muchos de los cuales interpretan múltiples papeles. «Quería que te enamoraras de los artistas por todo lo que pueden hacer, por toda su brillantez, para que cuando los masacren fuera aún más devastador», dice Dunster.

Hay algo que se siente aún más brutal al ver «Los juegos del hambre» en el escenario, y en un escenario, donde se siente como una verdadera exhibición en la que el público participa activamente. Dunster dice que ese es el punto.

«Quiero que la gente se emocione con el espectáculo, pero en términos del mensaje, es muy simple. Son sólo tres palabras: no maten a los niños», dice. «Y eso sigue sucediendo en todo el mundo. Están pasando hambre, están siendo asesinados, hay una especie de ‘Juegos del Hambre’. Así que sentí como una verdadera responsabilidad hacer el programa ahora mismo».

Un personaje que los espectadores no ven en el escenario es el presidente Snow, interpretado por un estoico John Malkovich. En cambio, el actor nominado al Oscar aparece en las pantallas grandes del escenario para pronunciar varios discursos e interactuar con Katniss.

«Cuando vas a cualquier inauguración, la mayoría de la gente ve al presidente o lo que sea en una pantalla. Cuando vas al concierto de Oasis, la mayoría de ti ve a Liam Gallagher en una pantalla», dice Dunster. «Por eso lo asociamos con el poder, la escala y la presentación».

johan persson

Esto también ayudó a la producción a conseguir una estrella en el reservado y ocupado Malkovich, que estaba en la mente de Dunster porque aparecerá en la próxima película de su amigo Martin McDonagh. «Sabía que había visto uno de mis espectáculos en Nueva York hace unos años; pensé en apuntar alto. Y dijo que sí», dice Dunster. «Hicimos un día de filmación con él y él apareció y se sabía cada línea».

Mientras “Los juegos del hambre en el escenario” se prepara para su estreno oficial el jueves por la noche, Dunster reconoce que los avances del programa han sido un proceso de aprendizaje. El equipo ha tenido que hacer muchos cortes, dice, llevando la obra de casi tres horas a dos horas y 15 minutos. La primera vista previa del 20 de octubre fue particularmente difícil, cuando una lesión en el yeso retrasó el inicio del espectáculo, dejando a algunos miembros de la audiencia haciendo cola bajo la lluvia, y la construcción sin terminar en el edificio generó quejas sobre la accesibilidad. Algunos incluso recurrieron a las redes sociales, lo que generó una leve controversia.

«Asumo cierta responsabilidad por ese primer avance. Cuando estábamos discutiendo si hacer el programa o no (quiero decir, no sabía que esto significaría dejar a la gente afuera bajo la lluvia) dije: ‘Siento que tenemos que hacerlo'», dice Dunster, señalando que sabía que algunas personas viajarían a Londres solo para verlo. «El espectáculo no está listo, tuvimos una lesión, el edificio definitivamente no estaba listo, pero si es seguro, deberíamos hacerlo. Y era seguro, pero no era accesible. Y eso es realmente triste».

Dunster añade que en la segunda vista previa, los problemas de accesibilidad se habían solucionado. «Tardamos un día. Quizás deberíamos haber abierto el segundo día, pero algunas personas se lo habrían perdido», afirma. «Y porque tomamos esa decisión, simplemente significó que había problemas». (Para que conste, cuando este periodista vio el espectáculo el 11 de noviembre, todo transcurrió sin problemas a pesar del persistente olor a pintura nueva).

“Los juegos del hambre en el escenario” ya se extendió hasta octubre de 2026, y los espectáculos hasta fin de año se están quedando sin entradas. Entonces, ¿Dunster dirigiría más entregas de la serie de Collins para el escenario?

«No puedo imaginar que, si es un éxito, la gente no quiera hacer los otros libros», dice. «Para mí, como artista, sería: ¿creo que podría hacer algo diferente con las otras historias? ¿O estaría más emocionado de pasar el testigo? Creo que podría ser realmente genial si estuviera en el mismo espacio pero un equipo creativo diferente hiciera la siguiente».

Las ambiciones de Broadway pueden depender más del aliado de Dunster, incluso si el espectáculo tendría que adaptarse para encajar en un teatro en Great White Way. «Me gustaría ser parte, ciertamente al principio, de adaptarlo a un lugar más convencional si necesitáramos hacerlo en cualquier territorio», dice, aunque luego agrega: «Si fuéramos a Estados Unidos, sería una pena no construir algo realmente genial en Brooklyn».