Los Juegos Broken Bird de Gran Canaria estallan con el horror psicológico ‘Luto’

Con «Luto» Juegos de pájaros rotos ha logrado una hazaña rara para un indie, golpeando por encima de su peso en un mercado de juegos globales en exceso.

Visualmente rico y narrativamente ambicioso, el juego combina horror psicológico con reflexiones sobre el dolor, la ansiedad y la depresión.

«‘Luto’ nació de experiencias personales con la pérdida de seres queridos, que encuentro profundamente aterrador en sí mismo», dijo la cofundadora de Borja Corvo Santana en Broken Bird Variedad. «Se sintió como el género correcto para explorar temas como la ansiedad y la depresión y dar forma a las emociones que habíamos vivido».

El resultado es un juego en el que exploras y te narran en la línea de «la parábola de Stanley»: qué tan confiable y quién es el narrador se convierte en una pregunta cada vez más profética. Si bien inspirado en juegos como «lo que queda de Edith Finch» y el legendario y desafortunado «PT (Silent Hill)», los constructores mundiales miraron a Canarias en sí, específicamente la serie de pintura del artista Nérstor Poema del Atlánico. «Su trabajo retrata el paso del día a través de diferentes tipos de luz, e intentamos recrear ese sentimiento dentro de» Luto «. Pintaderas, los motivos geométricos de la cultura indígena de los Canarias, y otras referencias locales también informan el mundo del juego.

Broken Bird optó por la incoherencia espacial deliberada para que coincida con el tema. «Queríamos que el entorno se sintiera hogareño y vivo, pero también confuso y opresivo», dijo. «A veces, el medio ambiente estaba destinado a dar a los jugadores una sensación de calma, mientras que en otros estaba destinado a frustrarlos o incluso aburrirlos, todo al servicio de la narrativa».

Cocido

El enfoque resonó con los posibles fanáticos temprano con la demostración de 2023 convirtiéndose en un punto de inflexión. «La recepción de la demostración nos hizo reconsiderar. Decidimos aprovechar la oportunidad y apuntar más alto, haciendo algo más complejo tanto en el juego como en la narrativa».

El respaldo provino del juego Selecta, que manejó la financiación, la localización y el control de calidad, y los juegos de Astrolabe, que han abierto los mercados asiáticos, proporcionando el alcance internacional del juego en el lanzamiento.

Para los Canarias, la ruptura de Luto señala que el sector de videojuegos de la región podría seguir la trayectoria de su producción y animación de servicios de acción en vivo. Ambas industrias han crecido rápidamente durante la última década, aprovechando incentivos competitivos y trabajos de alta calidad para atraer producciones internacionales y establecer actores locales de calidad.

Inevitablemente, su viaje para lograrlo ha encontrado brechas. «La mayoría de los estudios independientes comienzan como unos pocos amigos o incluso una persona que hace un juego por pasión, y es casi imposible administrar eso dentro de un contexto comercial formal», señaló. Existen ventajas fiscales, pero los atuendos independientes a menudo solo se benefician una vez que se incorporan y capitalizan formalmente algo que muchos solo pueden lograr después de su primera liberación comercial. «Más apoyo en la etapa temprana marcaría una gran diferencia».

Por ahora, el estudio tiene la intención de permanecer pequeño y centrado en la narración, preferiblemente dentro del horror, pero no necesariamente limitado a él. «Lo que más resuena son los proyectos que no siguen los moldes de lo que se considera» popular «y que en cambio asumen riesgos con ideas originales o traen algo nuevo a un género existente», dijo.