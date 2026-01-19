Los jueces definitivamente darán un espacio equilibrado con respecto a la auditoría de corrupción de portátiles de Nadiem

Jacarta – El experto jurídico de la Universidad Al-Azhar de Indonesia, Suparji Ahmad, dijo que el fiscal (JPU) no tiene la obligación de entregar pruebas a un asesor legal. Nadiem Makarim.

Lea también: ¡Picante! La dura respuesta del fiscal al abogado de Nadiem que insiste en solicitar LHP por pérdidas estatales



Según él, las pruebas se pueden presentar durante la audiencia de prueba del presunto caso. corrupción computadora portátil Chromebook.

Suparji lo transmitió en respuesta a una solicitud del abogado de Nadiem que pidió al fiscal que les entregara pruebas de la auditoría de BPK/BPKP. Esta solicitud fue rechazada por el fiscal por temor a mal uso y no había obligación de entregársela al imputado.

Lea también: El experto en valores del juez permanece centrado en probar el caso Nadiem, sin verse influenciado por cuestiones de criminalización



«De hecho, el fiscal no tiene la obligación (de entregar pruebas al abogado de Nadiem). La obligación del fiscal es probar sus cargos», dijo Suparji citado el lunes 19 de enero de 2026.

Dijo que el caso de presunta corrupción de portátiles chromebook con el acusado Nadiem fue un proceso legal. Entonces, continuó, la obligación del fiscal es incluir pruebas de sus cargos en el juicio.

Lea también: KPK Investiga Las Razones Por Las Que Sospechoso De Corrupción Le Da Dinero Al Presidente Del DPD Del PDIP De Java Occidental, Ono Surono



«Esto ha pasado por la etapa de investigación, examen en el juicio, por lo que en este juicio la carga de la responsabilidad recae en el fiscal», dijo.

Además, dijo que una forma de pérdida financiera estatal son los resultados de las auditorías de BPK. El fiscal deberá demostrarlo en el juicio en cuanto a los elementos de prueba.

«Una de las obligaciones es acreditar las pérdidas económicas del Estado», explicó.

En cuanto al elemento de pérdida estatal, dijo Suparji, podría basarse en los resultados de la auditoría de BPK o en el testimonio de expertos, por ejemplo, expertos en finanzas estatales que podrían presentarse en el juicio.

«Bueno, esto puede ser impugnado por el abogado y el acusado (Nadiem). ¿Es correcto el cálculo de la pérdida del Estado, es cierto que es la pérdida del Estado? Creo que el juez proporcionará el mismo espacio (para el fiscal y el abogado). No sólo de material escrito en papel, sino también de opiniones de expertos», dijo.

En cuanto a la maniobra de los abogados de Nadiem que dijeron que no comparecerían en el juicio si no se les proporcionaban pruebas de auditoría de BPK, Suparji dijo que era su intento de romper los elementos probatorios.

«Creo que es algo normal que hacen los abogados. Desde el principio, eso es lo que el abogado de Nadiem siempre quiso decir, que no había pérdida estatal y que había sido auditado regularmente. Pero el fiscal tenía una opinión diferente de que había pérdida estatal e incluso una auditoría de investigación», concluyó Suparji.