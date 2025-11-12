Los jueces de toda Indonesia facilitan la retirada de crédito y la contratación de una hipoteca en BTN

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) establecer una cooperación estratégica con Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) para proporcionar servicios de financiación de viviendas para jueces bajo los auspicios de la Corte Suprema de Indonesia (MA).

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que esta colaboración era parte de los esfuerzos de BTN para ampliar la penetración. crédito consumidores en el aparato estatal, especialmente entre los jueces.

Este acuerdo consta en el Memorando de Entendimiento (MoU) para el Programa de Propiedad Residencial «Graha Hakim» entre BTN e IKAHI. Los jueces tendrán la comodidad de ser propietarios de una casa con varias instalaciones atractivas, que van desde tasas de interés competitivas, tarifas de contrato reducidas hasta la facilidad del proceso de solicitud de Crédito para propiedad de vivienda (hipoteca).

«Actualmente, más del 90 por ciento de las compras de viviendas se realizan a través del mecanismo KPR. Queremos proporcionar un acceso fácil y asequible a la financiación de viviendas para los jueces en toda Indonesia», dijo Nixon en la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) para el Programa de Propiedad Residencial «Graha Hakim» en Yakarta, citado en su declaración, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Se sabe que IKAHI es la casa de jueces más grande de toda Indonesia. Este año, el Tribunal Supremo de Indonesia confirmó a 1.451 nuevos jueces. Con esta incorporación, el número total de jueces en activo en Indonesia llegó a 8.711 personas.

Los beneficios de este programa no son sólo financieros, sino que también tienen impactos sociales y morales. Se espera que el acceso a una vivienda adecuada mejore el bienestar y la estabilidad financiera de los jueces. Cada día, los jueces tienen un amplio mandato al manejar más de 3 millones de casos para 2024, con una tasa de resolución de casos superior al 99 por ciento. De hecho, la mayoría de ellos se completaron en menos de tres meses.

«Realmente apreciamos el extraordinario desempeño de los jueces. Esta cifra es prueba de dedicación, disciplina y alto compromiso. BTN realmente respeta el gran papel de los jueces en Indonesia. Por lo tanto, queremos estar presentes no sólo como un banco, sino también como un compañero de viaje que apoya el bienestar de los jueces y sus familias», dijo Nixon.

Según él, los jueces que tengan estabilidad económica estarán más concentrados en desempeñar sus funciones judiciales de manera profesional, objetiva y libre de influencias externas. De esta manera, se puede hacer mejor la justicia y aumenta la credibilidad del poder judicial.