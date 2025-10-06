Los jueces bloquean los planes de Trump colocan la Guardia Nacional a Oregon

OregónVIVA – El juez de los Estados Unidos (EE. UU.) Ha bloqueado temporalmente el plan del presidente Donald Triunfo Colocando 200 tropas Guardia nacional California es Portland Oregón. El juez dijo que Trump no tenía una base legal para enviar a los militares a Portland.

El juez de distrito Karin ImminGut, quien era un juez designado por Trump, rechazó la afirmación de la Casa Blanca de que Portland era una «zona de guerra». Consideró que los funcionarios locales de la ley pudieron manejar los enfrentamientos entre los agentes de inmigración federal y manifestantes.

ImmerGut dijo que la imagen de Trump de Portland «no estaba de acuerdo con los hechos». Bloqueó la movilización de las tropas al menos hasta el 18 de octubre.

Anteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado que se enviaran alrededor de 200 miembros de la Guardia Nacional de California desde Los Ángeles a Portland, según el anuncio de Pentágono el mismo día.

En su declaración, el Departamento de Defensa explicó que las tropas serían enviadas a la ciudad más grande de Oregon «para apoyar a la inmigración y aduanas de los Estados Unidos y otro personal federal que llevan a cabo tareas oficiales, incluida la aplicación de la ley federal y la protección contra la propiedad federal».

El edificio Federal ICE en Portland ha sido recientemente la ubicación de las protestas nocturnas de funcionarios de la ciudad y el estado llamado «pequeño y tranquilo». Sin embargo, Trump describió a la ciudad como «territorio de guerra».

Garda Nasionel a Illinois

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la colocación del personal de 400 personas de la Guardia Nacional de Texas a Illinois, Oregon y varios otros estados de los Estados Unidos como parte de una política para reducir el nivel de delitos.

Trump ha mencionado a Chicago, Illinois, como una de las ciudades dirigidas por la colocación de la Guardia Nacional para reducir el nivel de delito. Se informa que las tropas estadounidenses de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (ICE) llegaron a la ciudad.

«Esta noche, el presidente Trump ordenó que se desplegaran a 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas en Illinois, Oregón y otros lugares en los Estados Unidos», dijo el gobernador Illinois JB Pritzker a través de su cuenta X el domingo.

Afirmó que nadie coordinó la decisión con él. El gobernador calificó la colocación de esta tropa como una invasión e instó al gobernador Texas Greg Abbott a retirar inmediatamente cualquier apoyo para la decisión.