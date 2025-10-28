Los jóvenes tienen un papel central para hacer realidad una Indonesia dorada en 2045

Jacarta – Miembro de la RPD RI de la facción PDI-P (PDIP), dice Wayan Sudirta Compromiso juvenil se convirtió en el precursor de la realización de la unidad en la diversidad, un concepto filosófico que sitúa la unidad de Indonesia como el tercer principio de Pancasila, el corazón de la ideología nacional.

«Ahora, 97 años después del compromiso histórico, el espíritu del Compromiso de la Juventud no puede simplemente convertirse en cenizas extinguidas, sino que debe continuar ardiendo como un fuego abrasador, iluminando el camino de la nación hacia Indonesia dorada 2045«, dijo Wayan en su declaración del martes 28 de octubre de 2025.

Según él, el Compromiso Juvenil y Pancasila son dos entidades inseparables, como dos caras de una misma moneda. Si el Compromiso de la Juventud es una manifestación del espíritu de unidad, entonces Pancasila es la base filosófica que proporciona alma y dirección a esta unidad.

Dijo que el tercer principio de Pancasila, la unidad de Indonesia, es una encarnación directa del espíritu del Compromiso de la Juventud. Los fundadores de la nación se dieron cuenta de que sin unidad, esta nación formada por miles de islas, cientos de tribus y diversas religiones se dividiría fácilmente. Por lo tanto, la unidad no es sólo un eslogan, sino una necesidad existencial para la nación indonesia.

«El Compromiso de la Juventud nos enseña que la unidad hace la fuerza. Sin unidad, esta gran nación fácilmente se dividirá y se volverá frágil. La unidad no es sólo una cuestión de geografía o idioma, sino de conciencia colectiva para unirnos en la diversidad, respetarnos unos a otros y trabajar juntos por el bien común», dijo.

En medio del rápido flujo de la globalización y la digitalización, Wayan dijo que los valores del Compromiso Juvenil enfrentan diversas pruebas. La generación joven de Indonesia vive actualmente en una era en la que las fronteras geográficas se están volviendo borrosas, las identidades son cada vez más fluidas y los desafíos socioeconómicos y políticos son cada vez más complejos.

«La juventud de hoy exige transparencia, rendición de cuentas e integridad en la gobernanza gubernamental, valores que están en consonancia con los principios de justicia social para todo el pueblo indonesio», explicó.

En la actual era digital, Wayan dijo que los jóvenes indonesios se enfrentan a una paradoja. Por un lado, la tecnología abre oportunidades de colaboración e innovación. Por otro lado, la amenaza de los engaños, la polarización y la fragmentación social erosiona el sentido de unidad. Es necesario que haya un espíritu de nacionalismo digital, lo cual es muy estratégico.