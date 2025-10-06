Los jóvenes son la clave de la generación dorada

Yakarta, Viva – Ministro de Población y Desarrollo Familia así como la cabeza de Bkkbn, Wihaji Cerró oficialmente la capacitación del cuadro nacional del Partido Juvenil Juvenil de PP (AMPG) Ola II que tuvo lugar en Bogor.

A esta actividad asistieron participantes de 14 provincias en IndonesiaDespués de que anteriormente se sometieron a una sesión de entrenamiento inicial en Yakarta. En esta ocasión, Wihaji entregó material titulado «Generación joven, Familia, y el futuro de Indonesia: Generación dorada Soberano, avanzado y próspero.«

Presidente del Golkar Party Youth Center (PP AMPG) Aldi Al Idrus

En su presentación, Wihaji enfatizó la importancia del papel estratégico adulto joven y familia en la preparación de una bonificación demográfica hacia Indonesia EMAS 2045.

«Las bonificaciones demográficas no son solo una cuestión de la cantidad de población de edad productiva, sino cómo la generación joven tiene una fuerte calidad, carácter y visión de nacionalidad. Los jóvenes deben ser un motor de cambio en la construcción de familias y naciones», dijo Wihaji el lunes 6 de octubre de 2025.

También recordó que la familia es la base principal de la formación de recursos humanos superiores, de modo que la sinergia entre el gobierno, las instituciones juveniles y la comunidad es la clave del éxito del desarrollo humano indonesio.

Mientras tanto, el presidente de PP AMPG dijo que Aldi Al Idrus aconsejó a todos los participantes para que el conocimiento y la experiencia adquiridos durante cuatro días de capacitación puedan implementarse significativamente en sus respectivas regiones.

El presidente de AMPG dijo Aldi Al Idrus

«La ciencia sin servicio no será significativa. Esperamos que todos los cuadros jóvenes AMPG se conviertan en agentes de cambio que traen espíritu nacional, solidaridad y trabajo real en la comunidad», dijo Aldi.

El PP AMPG National Cadre Training es parte de los esfuerzos de la regeneración y el aumento de la capacidad de los jóvenes para estar listo para convertirse en un líder futuro con el carácter y contribuir al desarrollo de la nación.