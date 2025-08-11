Los jóvenes RB de Buccaneers podrían desempeñar papeles más grandes de lo esperado

El Tampa Bay Buccaneers tuve dos jóvenes corredores brillaron en el primer juego de pretemporada del equipo el sábado contra el Titanes de Tennessee. Sean Tucker y Owen Wright están rellenos en la tabla de profundidad detrás Bucky Irving y Rachaad blanco Actualmente, pero podría estar volteando el guión.

En 2024, los Buccaneers tuvieron toneladas de éxito en el terreno, terminando el año con 2536 yardas por tierra, bueno para el cuarto en la NFL. La eficiencia de la sala de corredores fue lo que brilló, promediando los segundos yardas por intento en la liga (5.3).

Irving y White Project para tener grandes roles en la ofensiva una vez más, pero el juego de pretemporada del sábado mostró que Tucker y Wright son piezas valiosas de profundidad que pueden marcar la diferencia si se les da una oportunidad.

Una oportunidad puede ser abrirse en el momento perfecto para los jóvenes corredores, con White saliendo el juego del sábado con una ingle lesión. Actualmente se desconoce la gravedad de la lesión, pero si no puede adaptarse en ningún momento, Tucker y Wright quieren asegurarse de que se hayan ganado la confianza del cuerpo técnico.

Tampa Bay’s Lista de 53 hombres Incluyó solo tres corredores en 2024, lo que podría ser el mismo este año. Con cinco espaldas actualmente en la lista (Josh Williams Siendo el quinto), habrá una batalla para ganar un lugar después de que los recortes comiencen a comenzar la temporada regular.

Tucker está buscando construir un año productivo como el RB3 en 2024

Sean Tucker fue un prospecto emocionante durante sus días universitarios en Syracuse, con más de 1,000 yardas y 10 touchdowns en sus últimas dos temporadas de competencia universitaria. El joven de 23 años no fue reclutado debido a un condición cardíaca En 2023, pero ha aprovechado al máximo sus oportunidades hasta este punto.

2024 vio a Tucker en el tercer corredor en la tabla de profundidad para los Buccaneers, un papel en el que terminó con 308 yardas en 50 acarreos (promedio de 6.2) y dos touchdowns. En el único juego donde vio Tiempo de juego considerableTucker totalizó 192 yardas y dos touchdowns.

En su primera oportunidad de juego de 2025, Tucker reunió una noche sólida, agitando a los Titanes para 50 yardas y un touchdown en 13 acarreos. Uno de sus intentos fue para 23 yardas, mostrando su velocidad y fuerza, para deleite del entrenador en jefe Todd Bowles.

«[Tucker] nos trae otro corredor explosivo «, Bowles dicho. «Es un interruptor de juego para nosotros. Tiene un muy buen equilibrio de contacto, puede romper muchas tacleadas y naturalmente puede encontrar agujeros. Como sigo diciendo a los muchachos en la ofensiva, tenemos que darle más la pelota».

Wright tiene sentido como una opción de seguro con la lesión de White

Después de pasar las dos primeras temporadas de su carrera con el Ravens de BaltimoreOwen Wright firmó un contrato de un año y $ 840k con los Buccaneers esta temporada baja. El jugador de 26 años ha reunido un campamento sólido, coronado por una gran actuación de pretemporada.

El sábado, Wright vio 18 acarreos, reuniendo una buena noche en el camino a 87 yardas en el suelo con un touchdown. Su touchdown vino de 15 yardas y mostró un brazo rígido fuerte, después de llegar a la zona final dos veces antes y que cada carrera volviera a llamar debido a las penalizaciones.

Wright no fue reclutado en el draft de la NFL 2023 después de contar 1,446 yardas en cinco años de universidad. Su quinta temporada universitaria presentó una carrera de 99 yardas, así como 17 touchdowns totales para Monmouth.