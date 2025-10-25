Los jóvenes indonesios deben dominar el mar, la ciencia y los patrones de desarrollo planificado

Cirebon, VIVA – Secretario General de la PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto llamando a la importancia del espíritu de juramento juventud es decir, una nación, una patria y una lengua. Según él, el espíritu del Compromiso de la Juventud es importante para afrontar los desafíos actuales, como la crisis ecológica, el atraso tecnológico y la disminución de la independencia económica nacional.

Hasto destacó la importancia de una especie de Nuevo Compromiso Juvenil. El Compromiso de la Juventud debe convertirse en un movimiento moral para que la generación joven de Indonesia fortalezca al menos tres determinaciones principales. Primero, crear una nación oceánica fuerte y soberana. En segundo lugar, dominar la ciencia y la tecnología aplicadas, y en tercer lugar, creer en la propia fuerza a través de la planificación del Desarrollo Nacional Universal.

«La independencia de la nación es absoluta en la construcción del futuro. Con el espíritu de cooperación mutua y la creencia en la fuerza de la propia nación, los jóvenes indonesios serán los pioneros de un nuevo renacimiento, concretamente cambiando el paradigma de que el mar es el futuro y el camino hacia la prosperidad futura», dijo Hasto en una actividad del FGD en el Sector de Turismo y Asuntos Marítimos y Pesca en la Oficina del PDIP DPC de Cirebon. Java Occidental, sábado 25 de octubre de 2025.

Según él, el Compromiso de la Juventud no debe limitarse al espíritu de unidad, sino que debe convertirse en un llamado a construir la gloria de una nación marítima. «Una nación que controle el mar se convertirá en una nación fuerte. Bung Karno ha subrayado que la gloria del archipiélago nació del océano», afirmó.

Indonesia tiene más de 17.000 islas y 108.000 kilómetros de costa, pero su potencial económico marino, que alcanza los 1,3 billones de dólares al año, sólo ha sido explotado en un 25 por ciento. «Imagínense cuánto progreso pueden lograr los jóvenes si controlamos el mar, no sólo como recurso, sino también como centro de investigación y tecnología marítimas», afirmó Hasto.

También enfatizó la importancia de dominar la ciencia y la tecnología aplicadas como clave para la independencia nacional. Según el informe de 2024 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Indonesia ocupa el puesto 61 entre 132 países en el Índice Global de Innovación. «Esto es una alarma para nosotros. Los jóvenes indonesios deben ser pioneros de la innovación, no sólo usuarios de tecnología extranjera», afirmó.

El PDIP, continuó Hasto, fomenta la investigación que apoye a la gente, desde la tecnología alimentaria, las energías renovables hasta la industria marítima. «Esta es una forma de cooperación científica mutua para construir la independencia nacional», afirmó.