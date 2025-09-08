Los jóvenes de Manado están invitados a ser conscientes de la crisis del cambio climático, pidiendo que este simple hábito se realice

ManadoVIVA – La Fundación de Participación Young (YPM) en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y el Centro de Estudios Electorales de la Universidad Sam Ratulangi (UNSRAT) celebró un programa de Politica Academia en la ciudad de Manado.

El programa Politica Academia es una simulación de la formulación de políticas públicas, donde los participantes pueden desempeñar roles (rol) como actores de los tomadores de decisiones en cuestiones estratégicas relacionadas Cambio climático.

En total, había 67 participantes de varias escuelas secundarias y campus en Manado City que desempeñaron el papel (juego de roles) como formuladores de políticas como DPR/DPRD, académicos, gobierno, empresarios y ONG. Consisten en estudiantes y estudiantes.

Como resultado, se clasifican política breve Contiene recomendaciones y soluciones de los resultados Discusión del grupo focal (FGD).

A través de este programa, YPM fomenta el nacimiento de la joven generación de Manado que son más conscientes de la importancia de convertirse en una generación de alfabetización política y hacer una participación significativa, especialmente para mantener la sostenibilidad del Mar de Manado y superar el impacto del cambio climático.

«Los cambios en los estilos de vida de las personas son una de las claves importantes para tratar la crisis ambiental», dijo Amelia en el evento «Academia Política» con el tema «Clima Climing Touring & Sea Tourism Manado: ¿Cómo es que crees que es solo un KO estresado?

Amelia dio un ejemplo, uno de los hábitos simples que puede hacer el público es separar basura Basado en el tipo, como plástico, papel y latas.

«La clasificación de desechos plásticos es muy crucial porque permite el proceso de reciclaje en la fábrica, para que pueda reducir la acumulación de desechos plásticos y evitar la creciente cantidad de desechos que terminan en el mar», dijo.

«Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Ama nuestra naturaleza para nuestros hijos y nietos», agregó Amelia.

En línea con eso, el Director Ejecutivo de la Young Participation Foundation (YPM), Neildeva Despendya enfatizó que el tema del clima es un tema político que está estrechamente relacionado con la dinámica del poder y la participación ciudadana.

«Lo que hacen las autoridades y el gobierno afectarán la vida personal adulto joven Además «, dijo Neildeva.

Dio un ejemplo, una de las políticas que dañó el ecosistema marino de Manado fue la recuperación y la mía. Se cree que hace que los jóvenes experimenten depresión ecológica hasta Ansiedad climática.

«Por esta razón, es muy importante que los jóvenes cuidan y expresan» demandan «al gobierno para proteger el Mar de Manado, para que el impacto del cambio climático no empeore», esperaba Neildeva.

Respondiendo a los votos de los grupos comunitarios, Audy Dien como representante del gobierno local que se desempeñó como jefe de utilización y supervisión del espacio del mar y la supervisión de los recursos marinos y pescadores del norte de Sulawesi, resaltaron la importancia de las áreas de conservación del agua como soluciones basadas en naturaleza que no solo protegen los ecosistemas marinos, sino que también se convirtieron en una titular natural para la mitigación de desastres costosas.

«Animo a la generación más joven a adoptar un estilo de vida marino a través de la colaboración cruzada», dijo.

Decano de Fisip UnsRat, el Dr. Ferry Daud acordó, cambiar una condición, la política pública es una forma. Según él, el mensaje nos recuerda que la participación de los jóvenes en el proceso de formular políticas públicas es la clave para crear cambios sostenibles.

Agregando esto, el profesor Zetly Estefanus Tamod como profesor de conservación del suelo y agua de la Universidad Sam Ratulangi, enfatizó que la aceleración de la crisis climática actual se desencadenó principalmente por actividades humanas como emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación e industrialización.

También destacó el objetivo del gobierno de reducir las emisiones en un 50% a nivel nacional y un 54% específicamente para North Sulawesi, con apoyo regulatorio como la Ley No. 32/2009 y la regulación presidencial relacionada con los ODS.

«La recuperación costera tiene un grave impacto en los ecosistemas costeros y marinos, incluidos los arrecifes de coral», dijo Tamod.