





El adulto se está poniendo demasiado duro para que los jóvenes chinos que llevan a muchos a ser el modo de bebé completo, literalmente, al aparecer y chupar chupetes para calmar el estrés. Sí, escuchaste eso bien … chupetes. Desde la dentición de los niños pequeños, la técnica calmante es ahora el accesorio de ansiedad más popular para los adultos de inquietud para quienes, las aplicaciones de deuda y citas se están volviendo terribles.

Vendido como bobustadores de estrés y ayudas para dormir, estos humanos de plástico se han convertido en un negocio en auge en chino Sitios de comercio electrónico. Los psicólogos lo atribuyen al «fenómeno de regresión»: cuando la presión para pagar EMIS te hace desear poder arrastrarte de regreso a la cuna. Los usuarios afirman que los chupetes les ayudan a «dormir como un bebé» y «morder el estrés», pero los médicos están haciendo un berrinche importante sobre la tendencia. El uso prolongado podría meterse con la mandíbula, irritar las encías y, en casos raros, poseen riesgos de asfixia.

La gente ha ido tan lejos como para decorar sus chupetes. Fotos/rareza central

Entonces, si bien puede ser tentador absorber sus preocupaciones, tal vez solo hable en lugar de pacificar sus problemas. O al menos consulte con su dentista antes hora de acostarse Bebé.

Mamá se convierte en doraemon

Pic/OddityCentral.com

Este dúo de madre y tutor de Corea del Sur se tomó el trabajo en equipo demasiado en serio y fue atrapado intentando robar los exámenes. La próxima vez que su madre le pida que estudie para una prueba, puede mostrarle esto y preguntarle si iría tan lejos para asegurarse de que se convierta en un valedictorian.

Zor ka jhatka, zor se laga

Pic/OddityCentral.com

¿Alguna vez has intentado tocar la punta de metal de una batería con la lengua? Si eres uno de ellos, entonces definitivamente te va a gustar la compañía holandesa, el recién lanzado con sabor a la batería de Rewind papas fritas. ¡No te sorprendas demasiado!

