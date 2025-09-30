Los jinetes sordos en RIAU obtienen discapacidades especiales cascos

Pekanbaru, Viva – Policía regional Riau Realizar su compromiso de presentar el tráfico seguro, amigable con el medio ambiente e inclusivo a través de actividades tituladas Conciencia ambiental colectiva y seguridad del tráfico, martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: La Comisión XIII se niega a reubicar a los residentes de Tn Tesso Nilo, esta es la razón



El evento se llevó a cabo con PT Hutama Karya, Kitabisa.com y la Comunidad de Movimiento para el Bienestar Sordo Indonesia (Gerkatin) presenta un momento histórico en forma de rendición timón discapacidad Especialmente para conductores sordos.

El inspector general de la policía de RIAU, Herry Heryawan, entregó el casco directamente, acompañado por el comisionado de Dirlantas Taufiq Lukman Nurhidayat, representantes de PT Hutama Karya y Kitabisa.com.

Leer también: El jefe de policía regional de RIAU lidera la cosecha de maíz de maíz en Pekanbaru



Dijo Herry, la presencia de este casco se convirtió en un verdadero símbolo de la atención de la Policía Nacional hacia los derechos de seguridad de las discapacidades.

Según él, la seguridad es el derecho de todos, sin excepción. Este casco de discapacidad no es solo un equipo de protección, sino un símbolo de justicia, emancipación y aprecio por los hermanos y hermanas con discapacidades.

Leer también: Lanzamiento en IMOS 2025, esta es la característica superior de las fuerzas JPX



«Queremos asegurarnos de que el tráfico en Riau sea amigable con todas las personas», dijo Kapolda en sus comentarios.

Kapolda también enfatizó que la iniciativa de la Dirección General de la Policía de RIAU se esperaba que fuera una inspiración a nivel nacional, que la seguridad de la carretera y la sostenibilidad ambiental solo sería significativa si se hicieran juntos.

«Sin dejar a nadie, incluidos hermanos y hermanas con discapacidades», dijo Kapolda.

La atmósfera de emoción envolvió el evento cuando Guntur, un ciclista sordo, recibió un casco de discapacidad de Kapolda. Con el lenguaje de señas, expresó su gratitud y afirmó sentirse valorado y protegido.

Los comentarios fueron recibidos por los largos aplausos de los participantes presentes, afirmando que el mensaje de inclusión se sintió realmente.

La policía regional de Dirlantas Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat agregó, este paso es la estrategia a largo plazo de la Policía Nacional para brindar seguridad equitativa.

«Los cascos de discapacidad son símbolos de la preocupación de la Policía Nacional. Queremos asegurarnos de que nadie se quede atrás en seguridad vial», dijo.

Taufiq explicó que esta actividad no solo se centró en la seguridad del tráfico, sino que también presentó un mensaje de atención ambiental como parte de la implementación de la vigilancia verde.

El jefe de policía de RIAU, continuó Taufiq, también ha confirmado la importancia de la conciencia colectiva de todos los elementos de la sociedad para coexistir en armonía con la naturaleza y los seres humanos.

Además de la provisión de discapacidades, en esa ocasión, la policía regional de RIAU junto con Pt Hutama Karya también entregó simbólicamente más de 5,000 plántulas de árboles para ser plantadas en varios puntos estratégicos de Riau, como un paso concreto para preservar el entorno al tiempo que reduce el impacto del cambio climático.

Mientras tanto, plt. El director de PT Hutama Karya, Kuncoro, dijo que la construcción de la infraestructura de carreteras de peaje a lo largo de 196.7 km en Riau, a partir de la sección Pekanbaru – Dumai, Pekanbaru -Bangkinang – Koto Kampar hasta el anillo de Pekanbaru, solo puede darse cuenta de las gracias a la colaboración con la policía regional de Riau y varias asalteras.

Kuncoro enfatizó que Hutama Karya creía que el desarrollo de la infraestructura estratégica no debería ignorar las responsabilidades sociales y ambientales.

«Por lo tanto, apoyamos plenamente la iniciativa de la Policía Regional de RIAU para sinergir la seguridad del tráfico y la preservación de la naturaleza», dijo.

El evento se cerró con la firma del MOU entre la policía regional de RIAU y el PT Hutama Karya y la entrega de carteles, sesiones de fotos grupales, entretenimiento y hospitalidad.

La atmósfera llena de intimidad marca la estrecha sinergia entre la policía, el mundo de los negocios, la comunidad de discapacidad y la comunidad en general.