Los Jets reciben una gran noticia después de ser destruidos por los Patriots

El Jets de Nueva York Puede que se haya sentido avergonzado por Patriotas de Nueva Inglaterra en la semana 17.

Sin embargo, había un lado positivo para que los fanáticos de los Jets lo masticaran.

viejo amigo Morgan Moisésquien jugó para los Jets en dos períodos separados, ganó un “incentivo de tiempo de juego” de $1.5 millones con los Patriots el domingo 28 de diciembre.

De acuerdo a Nick Korte de Over The Cap, ese bono de Navidad elevó el valor de su contrato en lo que respecta a la fórmula de selección compensatoria.

En otras palabras, originalmente se proyectaba que los Jets obtendrían una selección de séptima ronda de 2026; sin embargo, este bono ahora significa que se proyecta que reciban una selección de quinta ronda en 2026.

Que Morgan Moses gane este incentivo de tiempo de juego de 1,5 millones de dólares también es una buena noticia para los Jets, ya que es probable que aumente el valor de su contrato en la fórmula compensatoria a la quinta ronda, mejorando así una selección de competición de 2026 de la séptima ronda a una quinta para NYJ. https://t.co/ooqeep0vGz —Nick Korte (@nickkorte) 28 de diciembre de 2025

Moses ha sido un incondicional de los Pats, lo cual es excelente para los Jets

Moses, de 34 años, se unió a los Patriots esta temporada baja con un contrato de tres años. $24 millones contrato.

Ha sido titular en 16 de 16 partidos posibles esta temporada, de cara al final de la temporada regular la próxima semana.

De acuerdo a Referencia de fútbol profesionalMoses ha aparecido en el 96% de las jugadas en lo que va de la temporada. Esta es la mayor cantidad de instantáneas en las que ha aparecido Moisés en cinco años (2020).

El ex producto de Virginia se unió a los Jets durante el verano de 2021 después de ser cortado por el Comandantes de Washington. Jugó una temporada con los Jets, luego atornillado para el Cuervos de Baltimore en la agencia libre.

Durante la temporada baja de 2024, los Ravens le pusieron una etiqueta de devolución al remitente y lo canjearon de nuevo a los Jets.

En total, Moses ha aparecido en 31 juegos y ha sido titular en 30 durante su mandato con los Jets. Fue elogiado por su liderazgo y su capacidad para jugar pese a las lesiones.

Evaluación del cofre del tesoro de selecciones del draft de los Jets

Los Jets son terribles. Tienen un récord de 3-13 cuando queda un partido en la temporada regular de 2025.

Será un viaje por carretera para jugar billetes de búfalo en el juego final en ese edificio antes de cruzar la calle. De acuerdo a Información privilegiada de Las VegasBuffalo abrió como favorito por 9,5 puntos en casa, pero ese número seguramente aumentará a lo largo de la semana.

En los Jets 65 años de historiaSolo han perdido 14 o más partidos en una temporada en dos ocasiones: 1996 (1-15) y 2020 (2-14). Sin embargo, este grupo de 2025 podría unirse a ese ilustre grupo si pierden ante Buffalo el domingo.

No genial.

Sin embargo, una noticia mucho más brillante es que se espera que los Jets tengan un tesoro escondido de selecciones esta temporada baja. Nick Korte de Over The Cap destacó ese recorrido en las redes sociales, incluidas las selecciones adquiridas a través del intercambio y la fórmula de selección de compensación proyectada.

Los Jets tendrán dos selecciones de primera ronda, la suya y la Colts de Indianápolis primera elección. Tendrán un par de jugadores de segunda ronda, los suyos y los vaqueros de dallas.

Los Jets tendrán su propia selección de cuarta ronda.

Ahora recibirán un par de picks de quinta ronda: el mencionado golpe de Moisés y por perder Haason Reddick en la agencia libre. Tendrán una selección de sexta ronda de su intercambio anterior con los Bills por Brandon Codrington.

Finalmente, tendrán tres selecciones de séptima ronda de intercambios anteriores y una selección de compensación por perder. Tyler Conklin hacia Cargadores de Los Ángeles en la agencia libre.

En total, se proyecta que los Jets tengan 11 selecciones en el 2026. NFL borrador.